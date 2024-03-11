Женщина превратила школьный автобус в дом: как там все обустроено (фото)

Она уволилась с работы и путешествует по миру со своим партнером и собакой.

Уставшая от офисной работы женщина рассказала, как уволилась, чтобы жить в школьном автобусе.

Об этом пишет Business Insider.

Теперь 32-летняя Элис Эвердин исследует разные места со своим партнером Джаредом и их собакой.

Ранее Элис работала в компании по производству пищевых добавок в Остине, но несколько лет тому назад ушла оттуда, чтобы жить в дороге. Сейчас она зарабатывает 130 000 долларов в год благодаря тому, что подрабатывает "цифровым кочевником", озвучивая, создавая видео с пользовательским контентом, виртуально фасилитируя и выступая с докладами.

Женщина уволилась с работы и живет в школьном автобусе / Фото: Instagram/@festooshortbus

Ранее Элис работала по 50-60 часов в неделю и зарабатывала вдвое меньше, чем сейчас. Она не только удвоила свой доход, но и работает всего два-три часа в день. И, к счастью, жизнь в школьном автобусе не обходится слишком дорого.

Элис и ее партнер тратят средства на топливо, еду, парковку, контракт на мобильный телефон и страховку автобуса и их Chevrolet 2003 года, который они перевозят в прицепе.

Женщина уволилась с работы и живет в школьном автобусе / Фото: Instagram/@festooshortbus

Обычно ее школьный автобус требует горючего около 1000 долларов, если они совершают длительную поездку, поэтому они часто остаются на одном месте неделями.

Они также должны быть сообразительны в выборе места жительства, поскольку кемпинги могут стоить от 30 до 65 долларов.

Женщина уволилась с работы и живет в школьном автобусе / Фото: Instagram/@festooshortbus

Часто они пытаются припарковаться бесплатно у друзей или родственников, на общественной автостоянке или на общественной земле – или Джаред иногда предлагает поработать в кемпинге в обмен на парковочное место.

С момента переезда в автобус в сентябре 2022 года паре удалось отремонтировать его, превратив в идеальный дом на колесах.

Женщина уволилась с работы и живет в школьном автобусе / Фото: Instagram/@festooshortbus

Женщина уволилась с работы и живет в школьном автобусе / Фото: Instagram/@festooshortbus

Хотя жизнь в дороге не всегда легка и может быть одинокой, Элис говорит, что научилась видеть позитивные моменты.

Она поделилась: "Я думаю, что самое главное – это то, как мало нам нужно в жизни, чтобы чувствовать себя комфортно и быть счастливыми. Всю свою жизнь я всегда была человеком, который ходил магазинами искал следующую лучшую вещь. Я больше не могу так делать, потому что у меня даже нет места на стене, чтобы повесить вещи".

Женщина уволилась с работы и живет в школьном автобусе / Фото: Instagram/@festooshortbus

Женщина уволилась с работы и живет в школьном автобусе / Фото: Instagram/@festooshortbus

Хотя ее конечная цель — жизнь на ферме, она не планирует покидать свою автобусную жизнь в ближайшем будущем.

Напомним, супруги вместе похудели на 105 кг и выглядят неузнаваемыми. Пара показала свои фото до и после.

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