Женщина прибегла к крайности, чтобы поймать парня-изменщика на горячем: его реакция была дикой

Женщина, которая подозревала, что ее партнер изменяет ей, пошла на крайние меры, чтобы поймать его с поличным – и была совершенно ошеломлена его реакцией, когда его признали виновным.

Об этом пишет Mirror.

Синтия Лоя решила проверить верность своего партнера, но была разорена, когда узнала правду. Хитрая девушка решила использовать фальшивый номер для переписки со своим парнем, выдавая себя за другую женщину, и была шокирована его неверностью. Он даже не догадывался, что его любовница на самом деле была его девушкой. Это произошло после того, как она нашла сообщение от другой женщины, поэтому решила устроить ему ловушку, чтобы поймать его с поличным.

Синтия из Техаса, США, рассказала, что ее партнер раньше изменял ей, но она объяснила, что дала ему еще один шанс и приняла его обратно. Однако она решила проверить его верность, поскольку все еще борется с проблемами доверия.

Синтия объяснила: "Я скачала фальшивое приложение для обмена сообщениями, создала фальшивый номер и написала своему парню. Когда я нашла сообщение с другой девушкой, я изучала, как она ставит смайлики, чтобы знать, как писать, как она".

Синтия / Фото: скриншот с видео

Затем 28-летняя девушка притворилась другой женщиной, а ее парень написал, что им нужно держать свои отношения в секрете от его девушки. Он не знал, что все это время писал это своей девушке.

Тогда она решила по-настоящему проверить его и увидеть, кого он действительно ценит больше. Во время телефонного разговора со своим парнем она принялась писать ему сообщение от имени другой женщины и предложила встретиться – и утверждала, что он согласился "мгновенно". Она объяснила: "Я писала ему сообщение от имени другой девушки, пока мы разговаривали по телефону. Я написала ему, чтобы узнать, не хочет ли он встретиться. Он стал пытаться положить трубку, сказал, что должен идти помогать брату".

Затем она села в машину и встретилась с ним, но он, как утверждается, пытался переложить всю вину на нее. Он утверждал, что знал, что все это время писал именно ей, и что он просто хотел увидеть, насколько она может быть безумной. Девушка рассказала: "Я села в машину и подъехала к его дому, совсем не тихо, я давила на газ. Он сказал: "Я все это время знал, что это ты, я знаю, что ты сумасшедшая, я просто хотел проверить, приедешь ли ты".

Споря более часа, она согласилась принять его обратно, но через неделю ее сердце было разбито, когда она узнала, что он снова писал SMS своей любовнице. "Я собрала свои вещи и ушла из его дома, не могу поверить, что позволила себе ходить туда-сюда столько раз", – призналась она.

Напомним, мужчина перепутал дату рождения жены и оставил ее в аэропорту. Из-за его ошибки женщину не пустили на самолет.

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