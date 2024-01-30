Женщина пригласила любовницу мужа жить с ними: они обручились и воспитывают 9 детей (фото)

Большинство мужчин-изменщиков ожидают, что им прикажут собрать чемоданы, как только их поймают. Но когда Ясмин узнала, что ее муж Тайкуан встречается с Сиарой, она пригласила другую женщину в их дом и их кровать.

Об этом говорится в шоу Love Don't Judge.

"Мы все связаны романтическими отношениями", – сказала Ясмин. "Я и Сиара теперь сестры-жены так же, как и он мой муж. Физически она моя жена".

Тайкуан сказал, что обычно он спит посреди их огромной кровати, но иногда две женщины спят вместе без него. "А потом я забираю себе всю кровать", – продолжил он.

Ясмин, Тайкуан и Сиара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Когда он впервые встретил Сиару, около семи или восьми лет назад, он уже изменял Ясмин с несколькими женщинами.

Ясмин вспоминала: "Когда я узнала об этом, меня, конечно, обеспокоило. Я попросила его остановиться, и когда он не остановился, я почувствовала, что, возможно, это что-то серьезное".

Ясмин, Тайкуан и Сиара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

В прошлом Ясмин была открыта для идеи полиамории, и когда она поняла, что Тайкуан не собирается отказываться от Сиары, она решила провести встречу, которая в конечном счете привела к тому, что они стали тройкой.

Сиара добавила, что хотя в Библии многоженство показано как приемлемое, ей понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к этой идее. Она объяснила: "Когда я занялась этим, это были попытки быть полигамными, но при этом сохранять моногамное мышление".

Ясмин и Сиара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Впоследствии Сиаре удалось преодолеть свои возражения, и все трое – вместе с девятью общими детьми – теперь являются счастливой смешанной семьей из 11 человек.

Дети трио / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Ясмин сказала: "Это я в конце концов попросила ее переехать в этот дом. Мне нравится идея большой семьи, и мне нравится эта конкретная динамика, потому что я чувствую, что больше женской энергии действительно помогает домашнему хозяйству".

Тайкуан признался, что, хотя многие критиковали их необычный образ жизни в прошлом, для них он работает хорошо и пережил много более традиционных установок. Он объяснил: "На самом деле мы наблюдали, как моногамные отношения распадаются. Разводы бывают, но мы до сих пор вместе".

Трио обручилось 27 мая в 2023 году.

Ясмин, Тайкуан и Сиара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Ясмин, Тайкуан и Сиара / Фото: instagram.com/thr33kennedys

Напомним, мужчина умер через несколько минут после того, как сказал "да" на свадьбе. Свадьба мечты в мгновение превратилась в ужас.

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