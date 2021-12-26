Женщина пригласила свою собаку поддержать ее во время родов

Роды продолжались 50 часов.
В Великобритании 29-летняя женщина пригласила любимую собаку поддержать ее во время 50-часовых родов.
Об этом пишет издание The Guardian.
Шарлотт Бирд страдает от судорожных приступов. Домашняя любимица – мальтийская болонка по кличке Фламп научена распознавать признаки быстрого возникновения приступа. По словам роженицы, она будет отбывать себя спокойнее, когда собака будет присутствовать во время родов.
К родам Фламп готовили. Ей включали запись плачу младенца. Кроме того, животное познакомили с персоналом родильного отделения, показали оборудование, которое может быть использовано в родах. К слову, Фламп сопровождал хозяйку на каждый прием и УЗИ.
Во время родов пес сидел вместе с Шарлоттой. "Если бы Флампа не было рядом, я бы очень беспокоилась. Я бы больше переживала о своей безопасности", — говорит женщина.
Британка родили мальчика через 50 часов. Малыш весит три килограмма. Ребёнка назвали Альфи. По словам молодой мамы, Фламп был очарован ребенком с первых секунд знакомства.
Как сообщалось, в Канаде врачи в печени 33-летней женщины обнаружили эмбрион в редкой форме внематочной беременности. Женщина пожаловалась медикам на сбившийся менструальный цикл: на фоне 49-дневной задержки у нее началось кровотечение, продолжавшееся две недели.
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