Женщина пригласила свою собаку поддержать ее во время родов

Женщина пригласила свою собаку поддержать ее во время родов

Роды продолжались 50 часов.

В Великобритании 29-летняя женщина пригласила любимую собаку поддержать ее во время 50-часовых родов.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Шарлотт Бирд страдает от судорожных приступов. Домашняя любимица – мальтийская болонка по кличке Фламп научена распознавать признаки быстрого возникновения приступа. По словам роженицы, она будет отбывать себя спокойнее, когда собака будет присутствовать во время родов.

К родам Фламп готовили. Ей включали запись плачу младенца. Кроме того, животное познакомили с персоналом родильного отделения, показали оборудование, которое может быть использовано в родах. К слову, Фламп сопровождал хозяйку на каждый прием и УЗИ.

Во время родов пес сидел вместе с Шарлоттой. "Если бы Флампа не было рядом, я бы очень беспокоилась. Я бы больше переживала о своей безопасности", — говорит женщина.

Британка родили мальчика через 50 часов. Малыш весит три килограмма. Ребёнка назвали Альфи. По словам молодой мамы, Фламп был очарован ребенком с первых секунд знакомства.

Как сообщалось, в Канаде врачи в печени 33-летней женщины обнаружили эмбрион в редкой форме внематочной беременности. Женщина пожаловалась медикам на сбившийся менструальный цикл: на фоне 49-дневной задержки у нее началось кровотечение, продолжавшееся две недели.

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