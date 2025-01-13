Женщина приготовила рыбу с полным ртом "человеческих зубов" — фото

Женщина, которая собиралась насладиться рыбным ужином со своей семьей, сделала неаппетитное и несколько ужасное открытие.

Об этом пишет Daily Star.

Бразильская бизнесвумен Паула Морейра приобрела популярность, когда поделилась кадрами своего ужина – большой рыбой, которая имела множество похожих на человеческие челюсти.

"Такие зубы? Как зубные протезы? Посмотрите сюда!" – прокомментировала она.

Паула оттянула нижнюю губу рыбы, чтобы показать целый ряд зубов. "Они похожи на человеческие зубы, без шуток", – удивленно сказала она.

Рыба с человеческими зубами / Фото: скриншот с видео

Паула рассказала, что эта рыба была одной из трех, которые ее семья купила за 49 долларов. Все находились в бессознательном блаженстве от того, что будут пробовать замечательные рыбные отбивные, пока не вернулись в свой домик и не начали готовить ужин.

Дядя женщины приправил рыбину чесноком и солью перед тем, как жарить ее на гриле в течение 30 минут, но Паула не стала ее есть, потому что она напоминала ей "человека".

Рыба с человеческими зубами / Фото: скриншот с видео

Она сказала: "У меня не хватило смелости съесть ее. Но моя семья съела ее, и они сказали мне, что по вкусу она такая же рыба, как и другие, и очень вкусная".

Как бы странно это ни звучало, но природа наделила морского леща шипсхеда сильным набором перламутрово-белых зубов не просто так. Морской биолог Жоао Гаспарани рассказал местной газете, что рыба, которая может вырасти до 90 см и весить до 35 килограммов, нуждается в зубах, чтобы есть моллюсков.

Рыба с человеческими зубами / Фото: скриншот с видео

Он сказал: "У нее сильные резцы, похожие на человеческие зубы. Это обусловлено эволюцией. Животное ест моллюсков, даже извлекает мидии из скал, поэтому ему нужны очень крепкие зубы. Эти зубы все округлые, поэтому она измельчает раковины, улиток и крабов".

Напомним, работник фермы умер после попытки заняться сексом с коровой. Мужчину нашли мертвым рядом с открытой упаковкой презервативов.

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