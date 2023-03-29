Женщина приняла и отрастила свою бороду после 16 лет бритья: "Чувствую себя красивой" (фото)

У американки – синдром поликистозных яичников, который и вызывает чрезмерный рост темных или жестких волос, похожих на мужские.

В США 29-летняя Корал Санчес приняла свою бороду после того, как брила лицо каждый день в течение 16 лет.

Об этом сообщает Daily Star.

Коралл впервые заметила, как у нее на подбородке выросли волосы, когда ей было всего 9 лет. К 12 годам девушка брилась каждое утро, чтобы избежать внимания хулиганов.

Женщина годами скрывала свои волосы на лице, даже сохраняя это в тайне от своего бывшего, с которым встречалась четыре года, прежде чем наконец бросить бритву.

Щетина Санчес вызвана состоянием, известным как гирсутизм. Она отрастала каждый день утром, и женщина покрывала свое лицо тональным кремом и не позволяла никому приближаться к лицу, чтобы никто не заметил на нем волос.

Но после борьбы Коралл с бездомностью в возрасте 26 лет она не смогла бриться каждый день. Это заставило женщину спросить у себя, почему она вообще это делает.

Фото: Коралл Санчес

Нынешний партнер женщины, 25-летний писатель и художник Ильиас Кларк, с которым они вместе уже четыре года, поддержал Корал и заверил, что она красива и ее тело "делает это естественно".

В марте 2022 года Корал наконец выбросила бритву, и уже год отращивает бороду. Женщина говорит, что чувствует себя "на самом деле красивой".

"Я думаю, что я начала бриться, потому что это было то, что я должна была делать. Это побудило меня спрятаться. Я бы заметила, как другие дети комментируют мои густые бакенбарды. Они очень оттолкнули бы и вызвали отвращение ко мне. Как девятилетнему ребенку мне было неприятно испытывать такой стыд", – поделилась Корал.

Она добавила, что брилась каждое утро, как только просыпалась, и уже к 14:00 на лице снова появлялась щетина.

"Я наносила тональный крем с полным покрытием и распускала волосы вокруг лица. Мне понадобилось очень много времени, чтобы по-настоящему принять свой рост волос. Теперь я смотрю в зеркало, улыбаюсь и чувствую себя искренне красивой", – заверила женщина.

Она рассказала, что сначала в юном возрасте сделала восковую эпиляцию лица, а затем перешла к бритью в 12 лет, и продолжала это делать каждый день до 26 лет.

У Коралл синдром поликистозных яичников – состояние, которое влияет на работу яичников и вызывает гирсутизм – чрезмерный рост темных или жестких волос, похожих на мужские.

Фото: Коралл Санчес

"Что старше я становилась, тем труднее было снова наносить полное покрытие, чтобы скрыть рост волос. Люди смотрели, но ничего не говорили", – поделилась женщина.

Она даже скрывала свое состояние от предыдущего партнера, с которым она находилась в длительных отношениях.

"Он ни разу не видел меня без макияжа. Я каждый день просыпалась перед ним, чтобы бриться. Я чувствовала себя скрытой", – вспоминает Корал.

Женщина жила в своей машине в течение периода, когда ей было 26 лет, и не имела доступа к душу или ванной комнате, чтобы бриться каждый день.

"Я делала все, что могла, брилась в машине. Я начала грубо бриться. Это было больно", – говорит Корал.

С нынешним своим партнером она познакомилась в июле 2019 года через приложение для знакомств и мгновенно почувствовала себя "комфортно" возле этого мужчины. В отличие от своих предыдущих отношений женщина непринужденно рассказала ему о своей растительности на лице.

"Мне понадобилось несколько месяцев, но было действительно трудно что-то скрывать. Это было естественно — сказать ему. Он сказал: "Меня это не беспокоит". Ты красива, и твое тело делает это естественно", — рассказала Корал.

Фото: Коралл Санчес

"Он постоянно говорил: "Почему бы тебе не позволить ему расти?" Я волновалась и думала: "Ты больше не любишь меня." Но он действительно поощрял меня прекратить бриться. Меня это поразило. Я больше не хочу прятаться. Почему я разрешаю другим людям контролировать свою жизнь?" – отметила женщина.

Коралл прекратила бриться навсегда в марте 2022 года и была удивлена, насколько ей подходила борода.

"Было шоком видеть мое лицо и то, что я все еще чувствую себя женственной. Я была очень удивлена, насколько мне это понравилось. Казалось, будто она (борода – ред.) подходит к моему лицу. Мой партнер любит водить по нему пальцами. Он восхищается моей бородой", – призналась Корал.

Сейчас женщина отрастила четырехдюймовую бороду и хочет помочь другим принять себя. Она все еще сталкивается со взглядами "отвращения" со стороны прохожих, но знает, что "это только их мнение".

Напомним, в Австралии у 31-летней женщины обнаружили два влагалища и две матки, когда она пыталась сделать аборт. Теперь женщина зарабатывает на своей особенности на OnlyFans.

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