Женщина приобрела церковь 1842 года и превратила ее в дом: как она все обустроила (видео)

Молитвы одной домовладелицы были услышаны, когда она нашла церковь, которую превратила в дом своей мечты.

Она могла бы сделать его более пригодным для жизни, но при этом сохранила ошеломляющую оригинальную особенность.

"Когда вы реконструируете церковь, построенную в 1842 году, и превращаете ее в свой дом", — прокомментировала Саманта Штольц в своем TikTok.

Она провела экскурсию по историческому двухэтажному дому с множеством современных обновлений.

Тем не менее, ее высокие витражи явно принадлежали в то время, когда дом еще не реконструировали как религиозное учреждение. Ее острая входная дверь также была красноречивым признаком прошлой жизни этого помещения.

Новые дополнения Саманты содержали открытую кухню с островом посредине и бытовую технику из нержавеющей стали. Ступени вели в ее спальню. В числе удобств гостиная с телевизором и бархатным синим диваном.

Винтовая лестница вела вверх, где с балкона открывался вид на ее отремонтированное помещение, которое теперь больше походило на пентхаус, чем на прежнюю молитвенную скамью.

Экскурсия по трансформации дома вызвала трепет у многих зрителей.

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Напомним, мужчина купил ядерный бункер и превратил его в дом. Он показал, как его обустроил и что нашел внутри.

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