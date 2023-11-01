Женщина приобрела церковь 1842 года и превратила ее в дом: как она все обустроила (видео)

Она похвасталась жилищем своей мечты.
Молитвы одной домовладелицы были услышаны, когда она нашла церковь, которую превратила в дом своей мечты.
Она могла бы сделать его более пригодным для жизни, но при этом сохранила ошеломляющую оригинальную особенность.
"Когда вы реконструируете церковь, построенную в 1842 году, и превращаете ее в свой дом", — прокомментировала Саманта Штольц в своем TikTok.
Она провела экскурсию по историческому двухэтажному дому с множеством современных обновлений.
Тем не менее, ее высокие витражи явно принадлежали в то время, когда дом еще не реконструировали как религиозное учреждение. Ее острая входная дверь также была красноречивым признаком прошлой жизни этого помещения.
@samanthastoltz0 ⛪️ #okc #paseo #church #remodel ♬ Aesthetic Girl — Yusei
Новые дополнения Саманты содержали открытую кухню с островом посредине и бытовую технику из нержавеющей стали. Ступени вели в ее спальню. В числе удобств гостиная с телевизором и бархатным синим диваном.
Винтовая лестница вела вверх, где с балкона открывался вид на ее отремонтированное помещение, которое теперь больше походило на пентхаус, чем на прежнюю молитвенную скамью.
Экскурсия по трансформации дома вызвала трепет у многих зрителей.
- Ваш стиль на высоте
- Это так круто
- Невероятно
- Отлично! Здесь есть привидения?
Напомним, мужчина купил ядерный бункер и превратил его в дом. Он показал, как его обустроил и что нашел внутри.
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