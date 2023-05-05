Женщина приобрела дом мечты и была шокирована мерзкой находкой (фото)

Семья даже боится пользоваться ванной, потому что из унитаза может что-то вылезть.

Женщина из Колорадо всю свою взрослую жизнь собирала деньги на дом мечты и наконец-то приобрела его.

Впрочем, впоследствии Эмбер Холл обнаружила, что ее дом кишит огромными змеями, ползающими по стенах.

Об этом она рассказала каналу Denver7.

Женщина приобрела дом со змеями / Фото: denver7.com

Она поделилась, что когда покупала дом с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами в Сентенниле, то и не подозревала, что это имущество также может быть змеиным логовом.

Находку обнаружил пес / Фото: denver7.com

Холл сказала, что это одна из ее собак сделала открытие в гараже, когда она распаковывала свои вещи во время переезда.

"Я подошла посмотреть, на что он смотрит, и подумала, что это паук или что-то такое, а просто здесь были две маленькие дырочки, и я увидела, как по стене ползут змеи. Я запаниковала", — вспомнила она.

Эмбер Холл / Фото: denver7.com

Женщина описала незваных гостей гнездящихся в стенах дома как "шокирующе больших".

"Все говорят, что они какая-то разновидность подвязочной змеи. Но они также предупреждают, что никто никогда не видел этих змей такими большими", — сказала Холл.

К слову, подвязочные змеи неядовиты, но могут укусить человека, что может вызвать аллергическую реакцию.

Предварительно, змеи неядовитые / Фото: denver7.com

42-летняя Эмбер добавила, что теперь она и ее семья не могут наслаждаться новеньким домом и даже боятся пользоваться ванной, потому что из унитаза может вылезть змея.

"Это сродни тому, что вы заползаете в кровать, и если простыня затрагивает вашу ногу или что-то такое, вы немедленно срываете одеяло или выпрыгиваете с кровати, чтобы убедиться, что там ничего нет", — сказала она.

Менее чем за две недели женщина увидела в доме около десятка змей / Фото: denver7.com

Домохозяйка менее чем за две недели увидела в своем доме около десятка змей.

"Я до смерти напугана", – сказала женщина.

Эмбер наняла охотника за змеями, чтобы гуманно избавиться от животных. Это обошлось ей более чем в 1000 долларов.

Чтобы забрали животных, Эмбер заплатила 1000 долларов / Фото: denver7.com

Со своей стороны представительница компании по недвижимости, к которой обратилась Холл, заверила, что ей бы рассказали о змеях, если бы кто-нибудь видел их раньше.

Напомним, пилот остроумно отреагировал на побежавшую вперед самолета женщину, чтобы попытаться выйти первой. Люди смеялись с его выходки и аплодировали.

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