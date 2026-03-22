Женщина приобрела на распродаже дешевую сумку, содержимое которой ошеломило

Секондхенд / © Credits

Реклама

Посетительница благотворительного магазина в Британии приобрела сумку-сюрприз на распродаже и была невероятно поражена, обнаружив в ней разнообразные вещи, которые стоят значительно дороже, чем она заплатила.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на видео в TikTok счастливой обладательницы «сокровища», приобретенного по значительно более низкой цене.

Женщина по имени Бекки призналась, что часто посещает секондхенды и распродажи, надеясь приобрести дешево что-то ценное.

Реклама

На этот раз она соблазнилась на одну из тех сумок-сюрпризов, которые благотворительные магазины продают по одинаковой цене, упаковывая в них случайные вещи.

За 3,95 фунта стерлингов она приобрела «самую тяжелую», как ей казалось, сумку, надеясь получить как можно больше за свои деньги.

Когда Бекки пришла домой и с нетерпением распаковала загадочную сумку, то увиденное превзошло ее ожидания.

Что приобрела за женщина за 3,95 фунта стерлингов

Первой вещью, которую она вытащила, была прозрачная косметичка Ted Baker, которую, по ее оценкам, можно было бы продать за 3 фунта на Vinted — почти покрыв стоимость всей сумки.

Реклама

Также Бекки стала обладательницей лосьона для ног от Calm Moments, потенциально стоимостью 1,50 фунта и мочалки, стоимость которой не выясняла.

Но настоящей находкой, спрей против влажности LaCura собственной марки Aldi, похожий на продукцию Wow, который продается на Amazon за 20 фунтов стерлингов. Высокая цена в Интернете, вероятно, связана с ограниченным наличием товаров Aldi на складе, что делает их продукцию очень востребованной после распродажи.

Она также нашла в сумке-сюрпризе лак для укладки волос Schwarzkopf, который продавался на eBay за 9,49 фунтов стерлингов, и дневной коллагеновый крем Tiger Moon в Asda за 4,20 фунтов стерлингов.

Реакция в соцсети

Один из комментаторов под видео Бекки выразил сомнения в целесообразности приобретения косметики и туалетных принадлежностей в благотворительных магазинах.

Реклама

«Обычно эти вещи имеют срок годности 12 месяцев, и мне всегда интересно, сколько времени они простояли в чьей-то ванной комнате, прежде чем человек решил, что ему они больше не нужны. К тому же неизвестно, сколько времени они простояли в магазине», — говорится в комментарии.

Однако другой комментатор поддержал Бекки: «Покупка стоит больше, чем вы за нее заплатили, и к тому же вы пожертвовали средства на благотворительность».

Напомним, современное понятие «секондхенда» сформировалось более ста лет назад. Сначала состоятельные люди передавали свою одежду более бедным — чтобы помочь и одновременно избавиться от ненужных вещей. Впоследствии появились покупатели, готовые платить за подержанные вещи, и на этом зародился настоящий бизнес. Сегодня секондхенд — это полноценная индустрия с собственными стандартами качества.