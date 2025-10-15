Секонгенд / © Credits

Реклама

Жительница Канады Мия поделилась историей о чрезвычайно выгодной покупке. Во время посещения одного из местных секонд-хендов ей на глаза попала розовая сумка, сразу привлекшая ее внимание качеством исполнения и фасоном. Женщина, заметив логотип известного премиального бренда Coach и оценив высокое качество материала, решила его немедленно приобрести.

Об этом стало известно из ее видео в Youtube.

Впоследствии оказалось, что эта доступная находка значительно дороже, чем казалось на первый взгляд. Начальная цена на ценнике составила $17,29 (около 720 грн), но Мия заплатила еще меньше. Как рассказала блоггер, ей удалось воспользоваться акционным купоном, полученным во время предыдущей покупки, что дополнительно снизило конечную стоимость до «копеек». Особо приятным моментом стало то, что сумка находилась в фактически идеальном состоянии.

Реклама

«Сумка была в отличном состоянии, как новая, без царапин и дефектов», — подчеркнула Мия.

Женщина решила проверить реальную стоимость этой модели в розничных сетях и результаты ее поразили. Оказалось, что за такой же аксессуар просят почти до $200 (около 6 тысяч гривен), что делает ее покупку настоящим финансовым успехом.

Зрители на YouTube-канале блоггерши были в восторге от такой удачи и выразили активную поддержку в комментариях. Люди высоко оценили находку, особенно отмечая бренд и цвет аксессуара.

Самыми популярными среди реплик стали: «Люблю розовую сумку Coach!!», «Сумка Coach отличная…», «Мне нравится цвет» и «За копейки буквально».

Реклама

Некоторые подписчики даже в шутку спрашивали адрес секонд-хенда, где можно найти такие замечательные вещи.

Напомним, настоящая удача постигла женщину, которая приобрела бордовую сумку в секонгенде всего за 8 долларов (6 фунтов стерлингов). Покупательница, которой просто понравился дизайн аксессуара, обнаружила в нем спрятанное небольшое состояние.

Ранее сообщалось, Крис Хаттон, в течение шести лет занимающийся перепродажей товаров, сорвал настоящий джекпот, приобретя картину всего за £20 в благотворительном магазине в Дорсете. Впоследствии оказалось, что стоимость этого произведения искусства может достигать более £450.