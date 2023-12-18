Женщина приобрела вазу за $4, а перепродала за более чем $100 тысяч на аукционе – фото и подробности

В штате Вирджиния, США, женщина по имени Джессика Винсент приобрела в июне этого года стеклянную вазу в комиссионном магазине за $3,99 (148 грн). Однако позже она узнала ее ценность и перепродала на аукционе за более 100 тысяч долларов (3 млн 720 тыс. грн).

Об этом сообщает The New York Times.

Джессика Винсент приобрела вазу красно-зеленого цвета в комиссионном магазине Goodwill.

Женщина с вазой, которую она приобрела в комиссионном магазине / Фото: The New York Times

Внизу изделия женщина заметила маленькую букву "М", которая, по ее мнению, могла означать Мурано – остров возле Венеции, который считают исторической родиной итальянской стеклянной посуды.

Тогда Джессика подумала, что изделие может иметь большую ценность. Однако, когда она подошла к кассе, то услышала стоимость в $3,99.

После покупки вазы женщина принялась искать в Интернете информацию. В соцсетях она узнала, что вазу, вероятно, спроектировал известный итальянский архитектор Карло Скарпа.

"У меня было ощущение, что это может быть изделие за 1000 или 2000 долларов. Но я точно не понимала (стоимость вазы – ред), пока не провела чуть больше исследований", – рассказала Джессика.

Стеклянная ваза стоимостью $3,99 / Фото: The New York Times

Затем Джессика прислала фото вазы аукционному дому Wright. Как рассказали специалисты, изделие является частью серии Pennellate, разработанной Карлом Скарпой в 1940-х годах. Сколько в мире существует подобных ваз – неизвестно. Ваза изготовлена из итальянского стекла, на котором не было ни одной трещины.

В конце концов вазу продали более чем за $107 100 тысяч (3 млн 984 тыс. грн) неизвестному частному коллекционеру искусства в Европе.

Джессика Винсент получила около $83,5 тысяч (3 млн 106 тыс грн), а аукционный дом – $23,6 тысяч (878 тыс. грн).

Перед этим в январе женщина, которая тренирует лошадей для игры в поло, приобрела дом, построенный в 1930 году. Он нуждается в капитальном ремонте.

За деньги от продажи вазы Джессика Винсент надеется обновить систему отопления.

Джессика также рассказала, что посещала комиссионные магазины с матерью с детства и с годами "развила глаз на скрытые сокровища".

Напомним, загадочные записки, спрятанные в шелковом платье 19 века, расшифровали спустя 10 лет (фото).

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