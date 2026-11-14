Женщина пришла к месту своего захоронения и увидела там чужую могилу: что было дальше

Надгробный памятник на кладбище. Иллюстративное изображение / © Фото из открытых источников

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В Великобритании 69-летняя Мари Лейн, заранее приобретшая право на захоронение рядом с могилами своих родителей, обнаружила, что на ее месте по ошибке похоронили незнакомого человека. Чтобы вернуть зарезервированный участок, женщине пришлось добиваться разрешения на эксгумацию, а сама ситуация причинила ей сильные эмоциональные страдания.

Об этом сообщает BBC.

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Три года борьбы за зарезервированное место

В 2013 году Мари Лейн приобрела исключительное право быть похороненной на кладбище Дипинг-Сент-Джеймс в графстве Линкольншир — на участке за могилой своей матери. Женщина хотела, чтобы после смерти её похоронили рядом с родителями.

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Однако в начале 2023 года, посетив кладбище, она увидела, что на зарезервированном месте уже похоронили другого человека. Лейн рассказала, что была потрясена увиденным и не знала, как реагировать на то, что её будущую могилу занял незнакомец.

Женщина назвала ошибку приходского совета возмутительной и призналась, что чувствует себя опустошённой. По её словам, другого свободного места рядом с могилами родителей не осталось, поэтому она не видела другого выхода, кроме как добиваться перезахоронения человека, которого по ошибке похоронили на её участке.

На решение этого вопроса ушло более трёх лет. Ранее в этом году Министерство юстиции Великобритании выдало разрешение на эксгумацию, чтобы исправить допущенную ошибку.

Эксгумацию разрешили без согласия родственников

В Англии для эксгумации тела с неосвященной земли требуется разрешение Министерства юстиции. Как правило, также необходимо получить согласие ближайших родственников умершего.

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Однако в данном случае ведомство разрешило эксгумацию без такого согласия, несмотря на моральные и религиозные возражения семьи умершего. В письме к приходскому совету министерство пояснило, что других способов исправить ситуацию не осталось.

Приходской совет Дипинг-Сент-Джеймс признал, что допустил ошибку, и принес извинения обеим семьям за причиненные страдания. Там также сообщили, что после эксгумации зарезервированный участок вернули Мари Лейн.

BBC пыталась связаться с семьёй человека, тело которого пришлось эксгумировать.

Женщина до сих пор не может спокойно ходить на кладбище

Муж Мари, 77-летний Эрик Лейн, рассказал, что эта история оказала разрушительное воздействие на его жену. Он обвинил приходской совет в ненадлежащем ведении учета захоронений и выразил опасение, что из-за халатности подобная ошибка может повториться.

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По словам Эрика, жена теперь неохотно ходит на кладбище, ведь пережитое оставило после себя много горечи и возмущения. Сама Мари также призналась, что посещает кладбище значительно реже, чем раньше, и чувствует себя там некомфортно.

В то же время женщина подчеркнула, что сочувствует семье человека, которого по ошибке похоронили на её месте, и понимает, насколько тяжёлым испытанием для них стала эксгумация. Она неоднократно просила приходской совет организовать встречу с родственниками умершего, однако, по её словам, каждый раз получала отказ.

Мари Лейн считает, что исправление ошибки не должно было затягиваться более чем на три года, и ей не пришлось бы так долго бороться за право быть похороненной рядом с родителями.

BBC обратилась к приходскому совету с просьбой прокомментировать обвинения в ненадлежащем учете захоронений и сообщить, какие меры были приняты для предотвращения подобных случаев в будущем. На момент публикации редакция не получила ответа.

Напомним, в Ирландии проложили новый туристический маршрут к загадочной пещере, которую в древности считали входом в загробный мир. Согласно кельтским легендам, именно здесь обитала богиня войны и смерти Морриган, а из подземелья могли выходить духи умерших.

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