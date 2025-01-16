Женщина пришла на МРТ с секс-игрушкой внутри: чем это закончилось (фото)

Женщина пережила невыносимую боль после того, как пришла на МРТ-сканирование с секс-игрушкой в анусе.

Об этом сообщает Daily Mail.

Любой МРТ-сканер – это гигантский магнит, использующий радиоволны для создания изображения. Недостатком этого является то, что все содержащее металл – например, бюстгальтер на косточках или монеты в карманах – необходимо снять перед тем, как войти в него. Для сравнения, магниты МРТ примерно в 100 000 раз сильнее магнитного поля Земли.

Перед процедурой женщину спросили, нет ли на ней или в ее теле чего-нибудь металлического, но она, очевидно, поверила, что секс-игрушка была сделана из 100-процентного силикона. Она не задекларировала ее, потому что думала, что игрушка безопасна, но, к сожалению, она содержала металлическую деталь.

Гигантский магнит притянул к себе металлическую часть, в результате чего пациентка получила травмы. Скрытая игрушка заставила женщину кричать в агонии, когда она пыталась выйти через ее тело к окружающему ее магниту.

Секс-игрушка в теле пациентки

Утверждалось, что магнит заставил игрушку "выстрелить" в грудную полость со скоростью звука. Женщина чудом выжила после инцидента, но получила серьезные травмы.

В отчете говорится: "Она пошла на МРТ и когда техник вытаскивал стол, пациентка начала кричать. Она сообщила, что ее тошнит, болит, и она чувствует, что вот-вот потеряет сознание. Пациентке вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Женщина была осмотрена радиологом на месте перед транспортировкой, чтобы убедиться, что с ней все хорошо. Пациентка до сих пор не ответила на наши звонки, чтобы сообщить, как она себя чувствует".

Напомним, из желудка четырехлетней девочки с синдромом Рапунцель удалили волосы. Ребенок неделю страдал болью в животе.

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