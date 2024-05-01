Женщина пришла на обследование в больницу, где сообщили, что она мертва

В Великобритании женщина пришла на обследование в больницу, где ей сказали, что она уже скончалась.

Об этом пишет BBC.

Сотрудники больницы Бридлингтона сказали Сьюзан Джонсон, что согласно их записям она была мертва уже четыре месяца. Эта путаница привела к тому, что 62-летней женщине ненадолго перестали выплачивать пособие по уходу за мужем с инвалидностью Бобом.

Национальная служба здравоохранения Англии заявила, что знала о проблеме, связанной с неправильной регистрации смерти, которую впоследствии исправил врач пациентки.

Джонсон пришла на прием к врачу в марте в 2023 году: "Я дала им свое письмо, и первыми словами, которые услышала, были: "О, вы умерли". Я переспросила: "Прошу прощения?". Я была шокирована. Потом они загрузили что-то на компьютер, чтобы я могла сделать снимок, а потом просто сказали: "До свидания" и все".

Джонсон вспомнила, что от пережитого она "дрожала, как осиновый лист". По ее словам, муж Боб "разозлился", когда услышал о случившемся и пригласил любимую на кофе, чтобы успокоить ее нервы.

Пенсионерка-домохозяйка связалась со своим семейным врачом, и ей сказали, что ошибка была исправлена. Однако когда она связалась с Департаментом труда и пенсионного обеспечения (DWP), озадаченный оператор ответил ей: "Вы умерли. На компьютере вы мертвы". "Я ответила: "Нет, я все еще разговариваю с вами". Я полностью отключилась. Я не разговаривала, я была в своем собственном маленьком пузырьке", — поделилась Сьюзан.

Хотя ее выплаты были возобновлены, Джонсон до сих пор не понимает, как произошла ошибка и кто был ответственен за нее. Она сказала: "Это было очень тяжело, не с кем было поговорить".

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В своем заявлении врач общей практики Сьюзан из Медицинской группы Скарборо сообщил, что получил электронную инструкцию от организации Primary Care Support England (PCSE), которая предоставляет услуги врачам общей практики и другим медицинским работникам о том, что ее следует изъять из их записей. По словам врачей, как только им стало известно об этом, они немедленно приняли меры, чтобы решить проблему с коллегами из PCSE. PCSE заявила, что не имеет отношения к этому вопросу и не отвечает за регистрацию пациентов или обозначение их как умерших, что является обязанностью семейных врачей.

Пресс-секретарь добавил, что участие PCSE заключалось в автоматической отправке электронного письма в практику, как только дело было решено.

Выплаты были ненадолго приостановлены после неправильного сообщения о смерти Джонсона, но они были быстро возобновлены.

Остается непонятным, кто был ответственен за отправку инструкции об исключении Джонсона из записей ее семейного врача и кто проинформировал об этом DWP.

Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что им известно о проблеме, связанной с неправильной регистрацией смерти, которая была исправлена врачом пациентки, но они не сообщают DWP о смерти.

Сьюзан, которая сейчас сосредоточилась на своих увлечениях – садоводстве и вязании, хочет жить дальше, но все еще стремится получить ответы. "Я хочу узнать, почему это произошло, как и кто это сделал", – говорит она. "И тот человек, который нажал кнопку, не должен работать, где бы он ни был".

Напомним, мужчина был юридически мертв в течение четырех лет. Он рассказал, как это повлияло на его жизнь.

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