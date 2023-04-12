Женщина пришла на работу и застала там своего мужа с коллегой-лесбиянкой: что она сделала потом

Британка давно подозревала, что все не так с их браком, особенно, когда обнаружила электронное письмо с подозрительным заказом.

В Британия женщина поймала на работе своего мужа на измене с коллегой-лесбойкой, которая на 9 лет младше ее.

Об этом она рассказала на британском родительском форуме, пишет Daily mail.

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Женщина опустошена из-за измены мужчины. Они вместе прожили в браке 12 лет. У них родилось двое детей. Теперь женщина не знает, рассказывать ли 12-летней дочери о романе ее папы с коллегой, которая в то время была обручена с другой женщиной.

Британка давно подозревала, что все не так с их браком, особенно, когда обнаружила электронное письмо с подозрительным заказом и уведомление WhatsApp с замыслом "оставляю тебя и двух моих девушек". Как впоследствии оказалось, муж собирался отправить это письмо перед 40-летием жены.

Сейчас мужчина живет в квартире за углом семейного дома. Он часто приходит накануне после работы, чтобы увидеть моих дочерей.

Комментаторы разделились: некоторые утверждают, что она не обязана защищать своих детей от правды, тогда как другие соглашались с тем, что ей нужно действовать осторожно.

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