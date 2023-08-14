Женщина пришла на свадьбу своего экс-мужа и выступила с речью: какой была реакция — фото

После развода эксы не общались четыре года.
Мужчина рассказал, как его бывшая жена произнесла речь в день его свадьбы с другой женщиной.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Стив и Лия Бурдо развелись в январе в 2016 году. Бывшие воспитывают общих дочерей, 13-летнюю Кеннеди и 11-летнюю Харпер. После разрыва они не разговаривали четыре года и общались только по электронной почте и через родителей Лии.
Однако, во время одного из разговоров, они решили "простить друг друга" и теперь между ними "братско-сестринские отношения". Лия ладит с новой женой Стива, Шондой, и они даже вместе ходят на ужин или празднуют Рождество и День Благодарения.
Стив сказал: "Приблизительно четыре года после развода мы даже не разговаривали. Но мы простили друг друга. Теперь это похоже на родственные отношения. Бойфренд Лии, Майк, подошел, показал мне написанную ею речь и спросил, может ли она прочесть ее вслух. Ей было очень приятно читать эту речь. Мы боролись, чтобы иметь такие отношения".
Со своей стороны Лия призналась, что чтение речи было ошеломляющим.
"Многие люди не понимают. Они говорят: "Как ты могла прочитать это на свадьбе? Мы простили друг друга. На первом месте – наши дети. Конечно, это нетрадиционно, но это работает для нас", – добавила она.
Стив и Лия развелись после восьми лет брака и десяти лет совместной жизни. Мужчина отметил, что они были молоды и не знали, как правильно любить друг друга.
"Я был эмоционально похож на пустыню и недоступен, а она была наркоманкой. У нас не было здоровых отношений. Это были очень токсичные, неприятные отношения в течение длительного времени. Через несколько лет после развода она стала трезвой. Мы оба немного стали мягче", – поделился Стив.
С течением времени они смогли восстановить свою дружбу ради дочерей и даже смогли поговорить друг с другом о том, с кем встречаются. Стив начал встречаться с Шондой в мае в 2022 году, и все они смогли провести вместе прошлое Рождество.
Стив сказал: "Это было прекрасно. Моя бывшая жена и новая жена — они прекрасно ладят. Иногда они вместе ужинают".
Лия добавила: "Я могу позвонить Шонде и поговорить о девочках. Приятно слышать ее мнение. Она придет потусоваться. Мне нравится, что я могу позвонить Стиву, остановиться у него дома и войти внутрь".
Стив сделал предложение Шонде в апреле в 2023 году и пара поженилась 21 июля, после чего поужинала с близкими друзьями и семьей. Именно там Лия решила прочесть речь Шонде.
Она сказала: "Шонда – настоящая жемчужина. Я прочла то, что написала в машине. Мой парень сказал, что я должна прочитать это на свадьбе, поэтому он показал Стиву, и он сказал, что я должна это сделать. Это было невероятно".
Напомним, семья нашла потерянную собаку через три года и в 500 км от дома. Любимец исчез еще в 2020 году.
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