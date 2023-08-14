Женщина пришла на свадьбу своего экс-мужа и выступила с речью: какой была реакция — фото

Мужчина рассказал, как его бывшая жена произнесла речь в день его свадьбы с другой женщиной.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Стив и Лия Бурдо развелись в январе в 2016 году. Бывшие воспитывают общих дочерей, 13-летнюю Кеннеди и 11-летнюю Харпер. После разрыва они не разговаривали четыре года и общались только по электронной почте и через родителей Лии.

Однако, во время одного из разговоров, они решили "простить друг друга" и теперь между ними "братско-сестринские отношения". Лия ладит с новой женой Стива, Шондой, и они даже вместе ходят на ужин или празднуют Рождество и День Благодарения.

Лия и Шонда / Фото: SWNS

Стив сказал: "Приблизительно четыре года после развода мы даже не разговаривали. Но мы простили друг друга. Теперь это похоже на родственные отношения. Бойфренд Лии, Майк, подошел, показал мне написанную ею речь и спросил, может ли она прочесть ее вслух. Ей было очень приятно читать эту речь. Мы боролись, чтобы иметь такие отношения".

Лия Бурдо / Фото: SWNS

Со своей стороны Лия призналась, что чтение речи было ошеломляющим.

"Многие люди не понимают. Они говорят: "Как ты могла прочитать это на свадьбе? Мы простили друг друга. На первом месте – наши дети. Конечно, это нетрадиционно, но это работает для нас", – добавила она.

Лия с дочерьми от Стива / Фото: SWNS

Стив и Лия развелись после восьми лет брака и десяти лет совместной жизни. Мужчина отметил, что они были молоды и не знали, как правильно любить друг друга.

"Я был эмоционально похож на пустыню и недоступен, а она была наркоманкой. У нас не было здоровых отношений. Это были очень токсичные, неприятные отношения в течение длительного времени. Через несколько лет после развода она стала трезвой. Мы оба немного стали мягче", – поделился Стив.

С течением времени они смогли восстановить свою дружбу ради дочерей и даже смогли поговорить друг с другом о том, с кем встречаются. Стив начал встречаться с Шондой в мае в 2022 году, и все они смогли провести вместе прошлое Рождество.

Лия на свадьбе Шонды и Стива / Фото: SWNS

Стив сказал: "Это было прекрасно. Моя бывшая жена и новая жена — они прекрасно ладят. Иногда они вместе ужинают".

Лия добавила: "Я могу позвонить Шонде и поговорить о девочках. Приятно слышать ее мнение. Она придет потусоваться. Мне нравится, что я могу позвонить Стиву, остановиться у него дома и войти внутрь".

Стив с новой женой и детьми / Фото: SWNS

Стив сделал предложение Шонде в апреле в 2023 году и пара поженилась 21 июля, после чего поужинала с близкими друзьями и семьей. Именно там Лия решила прочесть речь Шонде.

Стив и Шонда / Фото: SWNS

Она сказала: "Шонда – настоящая жемчужина. Я прочла то, что написала в машине. Мой парень сказал, что я должна прочитать это на свадьбе, поэтому он показал Стиву, и он сказал, что я должна это сделать. Это было невероятно".

Напомним, семья нашла потерянную собаку через три года и в 500 км от дома. Любимец исчез еще в 2020 году.

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