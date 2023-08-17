Женщина пришла на свидание голая, но ее избранник этого не заметил: как так произошло (фото)

В США женщина пошла на свидание с мужчиной из Tinder полностью обнаженной, но он этого даже не заметил.

Об этом пишет Mirror.

На самом деле Джой вместо эффектного наряда решила раскрасить свое тело. Невероятный "костюм" – работа американской художницы Джен Зайдель. Вместе с дочерью она потратила два часа на то, чтобы нарисовать одежду на теле Джой с ног до головы. Так, они сделали ей синие рваные джинсы и топ с цветочным принтом.

Женщина пришла на свидание голая / Фото: mirror.co.uk

Свидание состоялось в торговом центре. Перед тем, как пойти, Джой сказала: "Это не первое мое свидание в Tinder, но это мое первое нарисованное свидание в Tinder. Парень, которого я выбрала, — комик, и он действительно очень, очень забавный, поэтому я с нетерпением жду встречи с ним и его реакции. Я не знаю, заметит ли он вообще. Я надеюсь, что узнаю его немного сегодня и поговорю немного, если он не полностью отвлечен ситуацией, что происходит здесь. Я с нетерпением жду этого и чувствую себя защищенной, поэтому я уверена".

Когда они впервые встретились, Джой была одета в большое пальто, которое он помог ей снять, как только они заказали кофе и сели. Потом он сказал ей, что ему нравится ее наряд, и добавил, что на мгновение подумал, что она голая, но просто посмеялся и продолжил говорить.

Женщина пришла на свидание голая / Фото: mirror.co.uk

Допив кофе, пара отправилась прогуляться по торговому центру, но игра почти закончилась, когда группа девушек заметила боди-арт и оператора и попросила сделать селфи. Только тогда, наконец, парень спросил, краска ли это для тела, но Джой продолжила притворяться, что нет.

Лишь когда они направились на парковку в конце свидания и попали под дождь, Джой вынуждена была признать, что на ней нет ничего кроме краски, чтобы избежать неудобного разоблачения.

Напомним, мужчина отомстил бывшей и разместил в Сети порно с ней. Стало известно, как он за это поплатился.

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