Женщина пришла обновлять водительские права, где сообщили, что она мертва

Женщина из штата Мэриленд, США, была вынуждена доказывать, что она жива, после того как совершила "ужасное" открытие, что ее ошибочно объявили мертвой. В такой же ситуации оказался индийский мужчина, прибегший к преступлению, чтобы доказать правительству, что он жив.

Как сообщает News4 Washington, Николь Паулино из Гейтерсбурга пыталась пройти обычно процедуру обновления водительских прав еще в ноябре – но для нее это было совсем не так.

Паулино была в шоке и даже испугалась, когда узнала, что в системе Администрации автомобильного транспорта штата Мэриленд ее объявили мертвой.

Она рассказала: "Оказалось, что я умерла. Я немного испугалась, не буду врать, и удивилась, потому что я жива. Я здесь".

Казалось бы, изменить данные достаточно просто, но изменение статуса в системе стало для нее настоящим ужасом. Женщине сказали, что она не может восстановить свою лицензию из-за "статуса умершей", а ее медицинское страхование было аннулировано для нее и ее троих детей. В результате медицинские счета начали расти, и Николь даже осталась без ингалятора, который так отчаянно нужен ей для лечения астмы.

"Это очень, очень портит мою жизнь. Это очень сильно повлияло на меня", — пожаловалась американка.

Николь Паулино / Фото: NBC4 Washington

После того, как эта история стала вирусной и ее подхватил телеканал, Николь наконец-то начала получать ответы. Телеканал связался со многими государственными учреждениями Мэриленда, чтобы выяснить, как могла произойти ошибка, в результате чего они позвонили Паулино, чтобы подтвердить, что это произошло из-за опечатки. Как оказалось, похоронное бюро пыталось сообщить о смерти, но перепутало цифры в номере социального страхования. В конце концов они отправили вместо нее номер Паулино, поэтому в документах она значится как "умерла".

News4 выяснил, что 10 000 таких случаев случаются в США ежедневно, и менее трети из них исправляются. Адвокат Джозеф МакКлелланд сказал изданию: "Это происходит почти каждый день. Это самое плохое влияние на вашу кредитную историю, которое вы можете иметь".

С тех пор Паулино все уладила, хотя она считает, что этого не случилось бы, если бы она не обратилась в прессу, чтобы рассказать свою историю. Она добавила: "Я пыталась сделать это сама, но у меня ничего не получилось. Если бы не представители телеканала, которые предложили мне помощь, я бы никогда не решила эту проблему".

Напомним, мужчина, имевший 30-часовую эрекцию, получил €49000 из-за ошибки врачей. Его супруга также получила выплату.

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