Женщина пришла покормить собаку брата и умерла ужасной смертью

В курортном городе Вентимильи на севере Италии 53-летняя Патриция Ла Марка скончалась в больнице после того, как на нее напал ротвейлер, которого она пришла покормить.

Об этом ужасном случае сообщает издание Mirror.

Пострадавшую нашли с травматическими укусами рук, груди, плеч и головы.

Как оказалось, женщина пришла, чтобы покормить принадлежащего ее брату ротвейлера, поскольку он с женой на несколько дней уехал в отпуск.

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Медики, вызванные на место инцидента соседями, сказали, что никогда не видели ничего подобного — у женщины были буквально вырваны куски тела. Пострадавшую доставили в больницу вертолетом, но от полученных травм она скончалась.

Прибывшие на место полицейские выстрелили и ранили животное, которое сейчас находится в питомнике под судебным контролем.

Власти проводят расследование инцидента.

Напомним, ранее в Техасе разъяренный пес загрыз 80-летнего мужчину, а его жена в тяжелом состоянии попала в больницу. Пара шла по тротуару, когда произошло нападение.

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