Женщина пришла знакомиться с семьей нового парня и поняла, что его папа – ее бывший (видео)

Теперь она дважды подумает, прежде чем отправляться на семейные барбекю к своему парню в будущем.

Жительница Австралии, переехавшая в страну из Новой Зеландии, рассказала о своем худшем свидании, когда пришла знакомиться с семьей нового бойфренда и поняла, что его отец – ее экс-любовник.

Шери поделилась курьезной историей в эфире австралийского радиошоу Will & Woody на KIIS FM.

Она объяснила, что встречалась с новым парнем около трех месяцев, и казалось, что их отношения становились все крепче. Тогда она изъявила желание познакомиться с родителями своего избранника.

"Я никогда раньше не встречалась с его родителями, но он рассказывал мне много историй о них", – сказала она ведущим. "Он говорил, что очень близок со своим папой, мамой и всей семьей".

Вскоре Шери пригласили на семейное барбекю и она уже готовилась выложиться на полную, чтобы ошеломить маму и папу своей второй половинки. Но оказалось, что с его отцом ей не нужно было прилагать так много усилий, поскольку она уже познакомилась с ним и даже больше.

Шери объяснила: "В конце концов, я пошла на барбекю и... Я узнала его отца. Оказывается, я познакомилась с его папой в прошлом в приложении для знакомств. И я встречалась с ним".

На вопрос ведущего, переспала ли она с папой бойфренда, Шери честно ответила: "Да, я это сделала... В парке".

Впрочем, она не раскрыла никакой другой информации о связи с потенциальным свекром, а также о том, призналась ли она в этой новости своему бойфренду. Но, очевидно, видео стало вирусным и набрало тысячи просмотров.

Пользователи социальных сетей нашли всю эту сагу забавной, в то же время напомнив женщине, что у каждого есть прошлое: "Она дала мне понять, что в жизни не надо судить о своем прошлом из тех возможностей, которые у тебя есть сейчас", "Ты победительница".

Напомним, женщина узнала об измене мужа после того, как щенок проглотил стринги его любовницы. Экстренный визит к ветеринару привел к тому, что грязная тайна неожиданно вынырнула на поверхность.

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