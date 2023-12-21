Женщина притворилась мужчиной и склонила женщину к сексу: как ее наказали (фото)

В Великобритании приговорили женщину, которая притворилась мужчиной и склонила другую женщину к сексу.

Об этом пишет Daily Star.

40-летняя Блейд Сильвано была признана виновной по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии путем проникновения в Королевском суде Кембриджа 23 мая и 20 декабря приговорена к 10 годам и шести месяцам тюремного заключения.

Сильвано называет себя пансексуалкой, но дважды обманом привлекла свою жертву к сексу с "неизвестным объектом" под предлогом того, что она была мужчиной, как раньше заслушал Кембриджский Королевский суд. Сильвано никогда не позволяла партнерше касаться ее гениталий.

Блейд Сильвано / Фото: Cambridgeshire Constabulary/SWNS

Она также соврала о том, что она служит в британской армии и больна раком. После приговора судья Филипп Грей заявил, что он заслушал "одни из самых нечестных доказательств". Судья добавил, что она была осуждена на основании "совершенно, абсолютно неоспоримых" доказательств. Предполагается, что пара жила отдельно, но часто общалась и в сообщениях утверждается, что они находились на ранних стадиях свадьбы, хотя Сильвано утверждала, что никогда не встречала жертву.

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Предполагается, что пара познакомилась в 2016 году и встречалась около двух лет. В сообщениях утверждается, что пара встретилась в декабре того же года, где они поцеловались и продолжили половой акт.

Выступая на суде, потерпевшая сказала: "Когда мы занимались сексом, Блейд обычно завязывал мне глаза, и мне никогда не позволял смотреть на происходящее. Он никогда не позволял мне приближаться к области своих гениталий, и я никогда не видела его пениса".

Блейд Сильвано / Фото: James Linsell-Clark SWNS

Она сказала, что "могла свободно двигать руками по бокам и спине", но добавила: "Мне никогда не удавалось просунуть руки под его одежду или под его боксеры. Он давал мне отпор каждый раз, он отталкивал меня. Он использовал на мне секс-игрушки, а наоборот было запрещено. Он сказал мне, что он мужчина, и именно на этом основании я согласилась заняться сексом. Он не сказал мне, что он женщина, но он проник в меня чем-то — и я на это не согласилась".

Сильвано также внесена в список лиц, совершивших сексуальные преступления на неопределенный срок.

Напомним, мужчину, отсидевшего 48 лет, оправдали. Это самое длинное несправедливое заключение в истории США.

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