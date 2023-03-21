Женщина притворялась больной раком военной и выманила немалую сумму: чем все закончилось

Женщина из Род-Айленда, США, лгала о том, что была раненным ветераном морской пехоты, у которой диагностировали рак.

Таким образом, 32-летняя Сара Джейн Кавано собрала более 250 000 долларов в виде благотворительных пожертвований для своего "лечения". Об этом пишет nypost.com.

Мошенница приобрела военную форму морской пехоты и носила ее на публичных мероприятиях. Она утверждала, что служила в Ираке и Афганистане с 2009-го по 2016 год и была ранена во время службы в Ираке. Якобы вдыхание твердых частиц взрывчатого вещества вызвало у него рак легких.

Фото: nypost.com

Такой аферой Сара занималась более пяти лет. Так, девять ветеранских благотворительных организаций выделили Кавано средства, которые она использовала для оплаты физиотерапии, ухода за домом, ретритов, членства в тренажерном зале и счетов за электричество, а также подарочных карт на продукты и другие предметы первой необходимости.

До начала 2022 года Кавано не вызвало никаких подозрений. Но в прошлом году благотворительная организация HunterSeven, которую основали ветераны, провела проверку биографических данных о ее военной службе и разоблачила мошенницу.

Фото: nypost.com

Сначала ей грозило наказание в виде 24 лет тюрьмы. Кавано признала себя виновной в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, подделке свидетельств об освобождении из армии, мошенническом использовании военных медалей и четырех случаях мошенничества с использованием электронных средств связи в июле в 2022 году.

В результате женщину приговорили почти к шести годам за решеткой и обязали полностью возместить ущерб.

Напомним, ученые обнаружили нового "редкого и гигантского" паука Euoplos Dignitas. Он имеет диаметр около 50-центовой монеты и обитает в лесной местности в Австралии.

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