Женщина привела на свидание вслепую 23 родственников: почему все закончилось судом

В Китае мужчина, договорившийся о свидании вслепую в своем любимом ресторане, был шокирован, когда женщина пришла со своими 23 родственниками.

Об этом пишет thethaiger.com.

Сваха познакомила молодого человека по имени Лю из провинции Цзилинь с Чжан. Их первые разговоры прошли хорошо, и они договорились встретиться в ресторане.

Чжан пришла на свидание вовремя, но ее сопровождали два десятка ее родственников. Лю сделал все возможное, чтобы принять ситуацию спокойно, но был ошеломлен в конце вечера, когда ему принесли счет.

Общая стоимость экстравагантного романтического ужина составила около 20 000 юаней (около 3 тысяч долларов).

По словам Лю, большая семья Чжан получила огромное удовольствие от вечера, заказав большое количество дорогих сигарет и только самые лучшие вина и другие спиртные напитки.

Лю не мог позволить себе оплатить огромный счет самостоятельно и предпочел уйти из заведения. В результате его спутница вынуждена была заплатить сама. Позже она связалась с Лю и попросила его вернуть половину суммы.

Когда он в ответ предложил лишь 4000 юаней (чуть больше 550 долларов), возмущенная женщина решила подать на него в суд.

Однако после рассмотрения дела судья вынес решение в пользу Лю. Ему сказали заплатить всего 1400 юаней – 196 долларов – этого было достаточно, чтобы покрыть то, что ел и пил сам Лю, а также стоимость еды его спутницы.

Было ли у них второе свидание, неизвестно.

Напомним, мужчина на первом свидании заказал кучу еды и сбежал с ней. Его спутница удивила, что было дальше.

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