Женщина продает свое пуканье и потную грудь в Интернете и зарабатывает тысячи долларов: "Это нелегкая работа"

32-летняя девушка из Коннектикута, США, Стефани Матто рассказала о своем пути в индустрию для взрослых – от продажи пукань до создания собственной фан-платформы, приносящей ей шестизначную сумму.

Об этом сообщает Daily star.

Отмечается, что прославившаяся в телешоу 90 Day Fiancé блондинка теперь является одним из самых популярных авторов на OnlyFans.

Она рассказала, что добилась успеха благодаря своим баночкам с пуканием и флаконам с потом груди. Кроме того, она недавно заключила выгодное соглашение со своей фан-платформой Unfiltrd – получила эксклюзивное партнерство с джентльменскими клубами.

"Люди постоянно осуждают меня, сомневаются во мне и предполагают, что я плохо работаю или что я глупа, это не так. Я почти не виню их, потому что я сама поставил себя в таком свете. Однако я с этим не согласна: то, что кто-то продает пукание или контент для взрослых, не означает, что он не заслуживает уважения. Это непростая работа", — сказала она.

Стефани живет с неизлечимым расстройством костного мозга под названием апластическая анемия, очень редким и часто смертельным заболеванием. В будущем она хочет совершить операцию и пересадки костного мозга.

Женщина зарабатывает на пукании / Фото: The Daily Star

Напомним, что женщина уехала в отпуск с любимым и встретила его разъяренную беременную девушку.

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