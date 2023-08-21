Женщина продала дом, чтобы уменьшить бюст восьмого размера: фото до и после

Теперь она избавилась от многолетних страданий.

Мама из Великобритании была вынуждена продать свой дом, чтобы сделать операцию по уменьшению груди.

Об этом пишет nypost.com.

У 33-летней Виктории Марш был восьмой размер бюста. Женщина заявила, что так сильно страдала, что она даже не могла забрать своих детей со школы.

"У меня постоянно были напряжены мышцы шеи и инфекции в коже под моей грудью. Я постоянно подкладывала туда тальк. Я начала чувствовать, как они нажимают на мои ребра", — сказала она.

Виктория Марш до операции / Фото: SWNS

Марш страдала от 16 лет, и ситуация ухудшилась, когда она родила двоих детей и кормила их грудью.

Надеть обычные бюстгальтеры было непросто, и ей приходилось изготавливать их на заказ. А на свадьбу Виктории пришлось купить платье, которое было на два размера больше. Также у женщины были проблемы с выполнением основных обязанностей по дому, и она знала, что ей нужны изменения, поэтому она пошла к врачу на консультацию по уменьшению груди.

Бюст Виктории до операции / Фото: SWNS

Поскольку женщина не имела права на операцию по уменьшению груди в рамках государственной системы здравоохранения Великобритании, в прошлом месяце она самостоятельно оплатила ее.

Виктория Марш / Фото: SWNS

Марш заплатила почти 13 000 долларов, используя деньги от продажи своего дома и кредит в размере 3 800 долларов.

Виктория после уменьшения груди / Фото: SWNS

Это шаг, который, по ее словам, уже изменил ее жизнь, поскольку она чувствует себя "легче" и увереннее со своим новым третьим размером.

"Я могу сделать гораздо больше с детьми", – сказала она. "Я могу носить то, что хочу, и не стесняться".

Виктория с дочерью / Фото: SWNS

Мама двоих детей также надеется, что процедуру начнут рассматривать как медицинскую необходимость, а не только из тщеславия.

"Процедура того стоила, и качество моей жизни улучшилось в тысячу раз", — сказала она.

Напомним, музыкант 8 лет ходит босиком и не имеет ни одной пары обуви. Он признался, что не прочь пройтись по разбитому стеклу, но ненавидит чувство бархата.

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