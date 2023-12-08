Женщина продала дом ради трехлетнего круиза, который отменили в последний момент

Ей пока что не вернули деньги.

Американка продала свой дом и восемь месяцев собирала деньги, чтобы жить на круизном лайнере, но в последний момент узнала, что этого не произойдет.

Об этом пишет ladbible.com.

Кэри Уитман из Огайо продала свой дом и подписала договор краткосрочной аренды квартиры, чтобы зарезервировать каюту в Life at Sea Cruises.

Согласно их сайту, бронирование обошлось ей в колоссальные 38 500 долларов, а фактическая цена круиза начинается от 77 026 долларов в год.

Кэри Уитман / Фото: YouTube/Life at Sea Cruises

Пассажиры должны были три года путешествовать по всему миру. Круиз, начинающийся со Стамбула, останавливается в 382 портах и охватывает 140 стран на всех семи континентах.

"Приходите на первый в своем роде трехлетний кругосветный круиз на борту прекрасно обновленного MV Lara. Первый кругосветный круиз по разумной цене, работающий по системе "все включено", начиная всего с 77 026 долларов США в год при двухместном размещении, который охватит более 130 000 миль по всему миру. 7 континентов и 140 стран, 382 порта", — сообщили в круизной компании.

Еда, проезд, доступ в Интернет и медицинское обслуживание были включены в пакет, и Кэри уже была в ожидании путешествия.

Однако руководительница маркетингового агентства получила шокирующую новость о том, что организатор отменил поездку, поскольку не удалось найти судно.

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Корабль MV Gemini должен был стать лодкой, на которой они будут путешествовать. Они внезапно изменили свое мнение после того, как Life at Sea позже, как сообщается, попыталась выбрать судно побольше, бывший корабль AIDA Cruises AIDAaura. Но затем 16 ноября компания Celestyal Cruises объявила о приобретении корабля.

Сначала несколько раз перенося дату отъезда (1 ноября), Life at Sea Cruises объявила 17 ноября, что отменяет всю поездку.

"Последние восемь месяцев я работала над тем, чтобы по-настоящему упорядочить все, организовать свою жизнь, чтобы это произошло", — сказала Кэри. "Было очень досадно узнать, что ничего не вышло".

Уитман добавила, что она "застряла на полпути" в вопросе, продолжать ли планировать поездку.

Со своей стороны, Life at Sea заявила, что всем пассажирам будет предоставлена полная компенсация денег в период с декабря по февраль, сообщает USA TODAY.

Напомним, в Венеции туристы опрокинулись на гондоле и упали в холодную воду. Гондольер просил путешественников занять свои места, но его проигнорировали.

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