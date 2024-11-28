Женщина продала все свое имущество ради мечты: как она сейчас живет

Женщина говорит, что ей очень нравится путешествовать по миру.

61-летняя женщина из Великобритании продала все свое имущество ради мечты – путешествовать по миру. Она говорит, что хочет посетить все страны мира.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Британка Линн Стивенсон продала свою двухкомнатную квартиру в Ноттингеме за 136 тысяч фунтов стерлингов, чтобы иметь возможность путешествовать. Работая в магистратском суде Ноттингема и подрабатывая инструктором по фитнесу, Линн оставила все это позади в 2022 году, чтобы исследовать мир. Она посетила 168 стран, документируя свой опыт в социальных сетях, где набрала более 12 000 подписчиков в Facebook и Instagram.

Она путешествовала по островам в южной части Тихого океана, посещала лагерь для прокаженных и провела время с племенем в Вануату.

Линн говорит, что в 1992 и 2003 годах она совершила два кругосветных путешествия и это ей очень понравилось.

"Мне это очень нравится, каждый день — это приключение. Это не сплошные забавы и игры, все может пойти не так. Это делает меня очень спокойной во время путешествий. Продажа дома мне принесла 136 000 фунтов. У меня осталось 30 000 фунтов стерлингов, и у меня осталось 27 стран, так что, надеюсь, этого хватит надолго", – отмечает Линн Стивенсон.

Она также утверждает, что ее любимой страной является Иран, поскольку там очень приветливые люди, тоже недовольные своей властью.

Она отмечает, что у нее еще очень много планов на путешествия.

Напомним, вдовец через год после смерти жены принес домой якобы ее ребенка, чтобы получить наследство.

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