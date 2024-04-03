Женщина проигнорировала родственников и оставила в наследство €5 млн чужому человеку: кто их получит

Итальянка, не имевшая прямых наследников, оставила все свои 5 миллионов евро албанской попечительнице, полностью проигнорировав 10 ожидавших наследства племянников.

Об этом пишет Oddity Central.

Мария Мальфатти, наследница одной из самых известных семей Роверето, городка в итальянской провинции Тренто, скончалась в ноябре в 2023 году в возрасте 80 лет.

Наследница Валериано Мальфатти, бывшего мэра Роверето и вице-президента Венского парламента, обладала рядом ценных активов. В частности, у нее было несколько квартир, историческое здание в центре города, а также значительные суммы денег на банковских счетах. Однако Мария никогда не была замужем и не имела детей, которым могла бы оставить семейное состояние, поэтому все унаследовали ее племянники. Только женщина, очевидно, имела другие планы, поскольку решила оставить все до последней копейки женщине, которая ухаживала за ней в последние годы, гражданке Албании.

Неизвестно, какими были отношения между Марией и ее племянниками, но родственники женщины, безусловно, были шокированы, узнав, что все они были отвергнуты в пользу женщины, работавшей сиделкой. После зачитывания завещания усопшей они обратились к адвокату и подали иск о заморозке состояния Мальфатти, утверждая, что усопшая потеряла рассудок из-за старости и была использована своей албанской сиделкой в своих интересах.

Племянники покойной убеждены, что попечительница назначила себя единственной наследницей состояния Мальфатти, полностью вычеркнув их из завещания. Судья согласился заморозить все активы, считая, что риск их продаж слишком большой, пока расследование проливает свет на ситуацию.

Это не первый случай, когда кто-то унижает своих родственников, особенно если они игнорировали их и просто ждали, когда наследство само впадет им в руки. В начале этого года китаянка оставила свое состояние в 2,8 миллиона долларов своим домашним любимцам, исключив из завещания троих своих детей, поскольку они пренебрегали им.

Напомним, оскорбленный дедушка-богач отомстил своим внучкам после смерти. Это привело к семейной ссоре.

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