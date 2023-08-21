Женщина пролетела 5,5 тыс. км на свадьбу друга, но попала на праздник к незнакомцам — видео

Женщина насмешила историей, как появилась на свадьбе незнакомцев.

Арти Мала направлялась на свадьбу своего друга Гауравы. Она преодолела самолетом 5,5 тыс. км и прилетела в Глазго, Шотландию, из Вашингтона, США. Впрочем, прибыв на локацию, она обнаружила, что эта свадьба совсем других людей.

В видео TikTok она показала праздничный зал, украшенный надписью: "Кейтлин и Стивен. 12.08.2023. Спасибо, что разделили с нами наш особенный день".

Далее брат жениха объясняет: "Вы приехали в Шотландию из Америки и пришли на неправильную свадьбу". "Моя свадьба и ее свадьба", — добавляет жених, указывая на свою любимую.

К счастью, место проведения свадьбы ее друга было всего в нескольких километрах. Арти вызвала такси, чтобы быстро добраться до "правильной" свадьбы.

Хотя она пропустила церемонию и речь, она успела на застолье.

Мала объяснила, что она опаздывала и спутала адрес. Так она и попала к незнакомцам.

"Сразу никто не выглядел знакомо. И это нормально, потому что я родом из города. Я не знала многих гостей свадьбы, но потом увидела большую доску с надписью "Кейтлин и Стивен", — вспомнила она.

Невеста даже вышла и пригласила ее выпить, пока она ждала поездку на свое настоящее событие.

Женщина добавила, что чувствует себя виноватой, что упустила особый момент друга. Но она сказала, что ее друзья просто радовались, что в конце концов она смогла приехать.

"Они были просто счастливы, что я это сделала, и это была одна из самых смешных и продуманных свадеб, на которых я была. Это было безумное начало дня, но магический и незабываемый вечер", — добавила Арти.

Напомним, невеста объявила о разводе спустя день после свадьбы. Она пожаловалась, что сделал ее муж.

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