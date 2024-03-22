Женщина пролетела более 11 часов ради первого свидания, но это "была катастрофа": что произошло

Женщина рассказала, как решила прыгнуть в самолет и пролететь более 8000 км в надежде влюбиться, но, к сожалению, все закончилось не так, как она ожидала.

Об этом пишет Mirror.

Кейли Касл отправилась из Лондона в Сан-Франциско, чтобы встретиться с мужчиной, с которым познакомилась во время отпуска в Мексике, после того, как у пары был короткий курортный роман.

Она вспомнила их знакомство: "Он подошел ко мне в баре, сел рядом, а потом пригласил на свидание. Мы встречались несколько раз в Мексике, а потом он вернулся домой в Калифорнию. Мы продолжали переписываться и планировали встретиться снова".

В это время мужчина предложил ей поехать к нему в 10-дневное путешествие в Калифорнию.

"Он забронировал мне билеты и спросил, что я хочу делать. Я ответила, что хочу поехать в Кармел-бай-си и проехаться по побережью. Потом мы поехали вглубь страны в Национальный парк Йосемити", — поделилась она.

Кейли Касл / Фото: SWNS

Однако все пошло не совсем по плану, и она говорит, что ее кавалер захотел остаться в машине с телефоном вместо того, чтобы пойти с ней осматривать достопримечательности. Тогда 35-летняя британка поняла, что он не тот, кто ей нужен.

Она сказала: "Я люблю ходить пешком, но он хотел сидеть в машине и разговаривать по телефону. Я люблю просыпаться – это мое свободное время, а он работал и ходил в бар. Мы решили просто остаться друзьями, свидание – это оценка, со временем ты узнаешь всех".

Несмотря на неудачу со свиданием, Кейли не собирается опускать руки, ведь к концу года у нее запланировано путешествие с другим мужчиной, с которым она познакомилась в Мексике, и который возьмет ее с собой в путешествие по Европе.

Напомним, мужчина сфотографировал билет другого пассажира и попал на самолет. На всякий случай он сделал несколько снимков разных билетов.

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