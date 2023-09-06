Женщина променяла квартиру на лодку: как она обустроилась и живет (фото)

Британка променяла свою арендованную комнату в общей лондонской квартире на лодку после того, как домовладелец поднял ей арендную плату почти на 90 долларов.

Об этом пишет nypost.com.

Когда 28-летняя Шэннон Лейн поняла, что ей придется тратить в месяц почти 1300 долларов, она решила приобрести лодку в кредит.

Шэннон Лейн / Фото: Caters

Девушка поделилась, что эта идея возникла, когда она прогуливалась по лондонским каналам и увидела одну из них на продажу. Она сразу была заинтригована.

Шеннон решила рискнуть и купить лодку, не проводя никаких исследований, и живет вне сети между лондонскими районами Ноттинг-Хилл и Майл-Энд.

Шеннон с собакой / Фото: Caters

Чтобы украсить новое жилое пространство, Лейн понадобилось лишь немного краски, новые дверные ручки и свежая с виду мебель — подвиг, который, по ее словам, стоил ей совсем недорого.

"Наибольшие расходы – это ежегодное обслуживание", — пояснила Лейн. "Вам нужно зачернить лодку, то есть покрасить дно, чтобы убедиться, что оно водонепроницаемо. Это стоит около 1257 долларов США, но все равно довольно дешево".

Лодка Шеннон изнутри / Фото: Caters

Кроме расходов на проживание, она также тратит около 125 долларов на страховку и 1000 долларов на лицензионный сбор в год.

Она также установила на лодке несколько замков и сигнализаций, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, поскольку живет одна со своим двухлетним домашним мопсом Гилбертом.

Шэннон Лейн / Фото: Caters

Лейн сообщила, что у нее появилось много новых друзей.

"Я не знала никого, кто жил бы на лодках", – объяснила женщина. "Я просто думала, что это то, что делают люди в сельской местности или старшее поколение. Я не знала, что люди моей генерации могут это сделать. Но у меня открылись глаза. На лондонских каналах живет много людей моего возраста, и они помогли мне освоиться в жизни на лодке".

28-летняя девушка сказала, что лучшее в жизни на лодке – это свобода, которая дает ей возможность путешествовать, куда она хочет, но хуже всего – это, безусловно, отсутствие туалета.

Лодка Шеннон Лейн / Фото: Caters

"Мне нужно опорожнить туалет. По сути, это гигантский колодец", — пояснила она. "Нужно отнести его к этой отвратительной точке и опорожнить, а иногда он полон или засоряется. Мне пришлось сделать это с похмелья".

Тем не менее, она рекомендует всем, кто может быть заинтересован попробовать этот образ жизни.

Напомним, в Великобритании пара продала дом, приобрела лодку и превратила ее в гостиницу для нудистов. Их жизнь изменилась после медового месяца.

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