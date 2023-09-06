Женщина променяла квартиру на лодку: как она обустроилась и живет (фото)

Она переехала туда с собакой.
Британка променяла свою арендованную комнату в общей лондонской квартире на лодку после того, как домовладелец поднял ей арендную плату почти на 90 долларов.
Об этом пишет nypost.com.
Когда 28-летняя Шэннон Лейн поняла, что ей придется тратить в месяц почти 1300 долларов, она решила приобрести лодку в кредит.
Девушка поделилась, что эта идея возникла, когда она прогуливалась по лондонским каналам и увидела одну из них на продажу. Она сразу была заинтригована.
Шеннон решила рискнуть и купить лодку, не проводя никаких исследований, и живет вне сети между лондонскими районами Ноттинг-Хилл и Майл-Энд.
Чтобы украсить новое жилое пространство, Лейн понадобилось лишь немного краски, новые дверные ручки и свежая с виду мебель — подвиг, который, по ее словам, стоил ей совсем недорого.
"Наибольшие расходы – это ежегодное обслуживание", — пояснила Лейн. "Вам нужно зачернить лодку, то есть покрасить дно, чтобы убедиться, что оно водонепроницаемо. Это стоит около 1257 долларов США, но все равно довольно дешево".
Кроме расходов на проживание, она также тратит около 125 долларов на страховку и 1000 долларов на лицензионный сбор в год.
Она также установила на лодке несколько замков и сигнализаций, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, поскольку живет одна со своим двухлетним домашним мопсом Гилбертом.
Лейн сообщила, что у нее появилось много новых друзей.
"Я не знала никого, кто жил бы на лодках", – объяснила женщина. "Я просто думала, что это то, что делают люди в сельской местности или старшее поколение. Я не знала, что люди моей генерации могут это сделать. Но у меня открылись глаза. На лондонских каналах живет много людей моего возраста, и они помогли мне освоиться в жизни на лодке".
28-летняя девушка сказала, что лучшее в жизни на лодке – это свобода, которая дает ей возможность путешествовать, куда она хочет, но хуже всего – это, безусловно, отсутствие туалета.
"Мне нужно опорожнить туалет. По сути, это гигантский колодец", — пояснила она. "Нужно отнести его к этой отвратительной точке и опорожнить, а иногда он полон или засоряется. Мне пришлось сделать это с похмелья".
Тем не менее, она рекомендует всем, кто может быть заинтересован попробовать этот образ жизни.
Напомним, в Великобритании пара продала дом, приобрела лодку и превратила ее в гостиницу для нудистов. Их жизнь изменилась после медового месяца.
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