Женщина пронесла кота в аэропорт под видом шляпы: вирусное видео взорвало Сеть

Женщина с котом на голове в аэропорту / © скриншот с видео

В соцсетях набирает популярность видео, где в США женщина идет по терминалу аэропорта с живым котом на голове. Животное было настолько спокойно, что его можно было принять за пушистую шляпу.

Об этом пишет news18.

Хотя достоверность видео не подтверждена, а сам ролик, вероятно, противоречит всем правилам авиационной безопасности, он уже стал главным поводом для обсуждений в Сети с вопросом: «Это вообще реально?»

В сфере тревел-хаков уже приходилось видеть, как пассажиры надевают на себя по несколько слоев одежды, чтобы избежать доплаты за багаж. Однако эта история, похоже, подняла «ручную кладь» на новый уровень. На видео, которое стремительно набирает популярность в X, женщина спокойно идет по терминалу аэропорта с живым котом на голове, который выглядит как пушистый модный аксессуар.

Вероятно, ролик был снят в аэропорту Тампы, но личность из этой «легенды» остается неизвестной. В то же время интернет-аудиторию это не останавливает — проверка фактов отходит на второй план, когда речь идет о столь яркой истории. На видео человек ведет себя уверенно и непринужденно, а кот остается удивительно спокойным — настолько, что пользователи начали шутить, не является ли он частью этого «плана».

Трюк вызвал настоящий шквал реакций в X, где пользователи сочетают удивление и зависть. Для многих, кто едва может пронести даже бутылку воды через контроль, эта ситуация кажется проявлением незаурядной изобретательности.

«Чувиха овладела аэропортовой безопасностью лучше, чем я успеваю приходить вовремя. В следующий раз просто надену полный костюм из меха — поспорим, что меня пропустят!» — пошутил один пользователь.

Другие отметили контраст между этой историей и обычным опытом пассажиров.

«А я здесь стою, пока мой пустой рюкзак проверяют 20 минут. А эта легенда просто проходит мимо всех. Научи меня своим трюкам», — добавил другой.

Наибольшее удивление вызвало поведение самого кота. Обычно животные не любят переносок и сопротивляются, но этот кот кажется абсолютно спокойным, как часть образа.

Один комментатор заметил: «Кот ведет себя спокойнее, чем большинство людей в очереди на контроль».

Другой написал: «Узор шерсти кота настолько сливается с одеждой, что он вообще не кажется неуместным, правда?»

Некоторые даже выдвинули шутливую теорию: «Это кот управляет ею, они неразделимы».

Конечно, ролик вдохновил отдельных пользователей (хотя, вероятно, не без доли иронии) задуматься о подобных экспериментах.

«То есть если я использую своего кота как шляпу, смогу взять его в отпуск? Столько нового узнаю из X. Лол», — написал один из них.

Впрочем, большинство все же сомневается в реалистичности такого трюка.

«Как это вообще возможно? Мой кот разодрал бы меня, если бы я держал его немного дольше», — подытожил еще один пользователь.

Дата публикации 16:07, 30.03.26

К слову, в аэропорту Тенерифе 80-летний пенсионер пытался посадить на самолет мертвую жену в кресле колесном, выдавая ее за живую пассажирку. Работники безопасности во время проверки заметили, что женщина не дышит, а ее тело аномально холодное. Мужчина утверждал, что жена умерла в терминале за несколько часов до рейса, однако низкая температура тела указывала на то, что смерть наступила значительно раньше. Следствие предполагает, что вдовец пытался избежать дорогостоящей процедуры репатриации тела.