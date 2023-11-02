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Женщина пропустила рейс и догоняла самолет по взлетной полосе: чем это закончилось (видео)

Женщина пропустила рейс и догоняла самолет по взлетной полосе: чем это закончилось (видео)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
7337
Время на прочтение
2 мин
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Женщина пропустила рейс и догоняла самолет по взлетной полосе: чем это закончилось (видео)

Женщина догоняла самолет по взлетной полосе / Фото: скриншот с видео

Она кричала на пилота и пыталась привлечь его внимание.

Женщина-путешественница решила выбежать на взлетную полосу аэропорта в попытке помешать самолету оставить ее сзади.

Об этом пишет nypost.com.

"Опоздавшая на рейс женщина явно думала, что еще сможет успеть на него", — написал очевидец Саймон Хейлз в своем сообщении в Facebook, описывая инцидент, произошедший в среду в аэропорту Канберры.

По его словам, упомянутая женщина пробежала мимо службы безопасности и "спустилась на взлетную полосу", чтобы попытаться остановить рейс QantasLink, вылетавший в Аделаиду.

На кадрах можно увидеть пассажирку на взлетно-посадочной полосе, которая пытается остановить пилота, вроде бы она ловит такси.

Очевидцы были ошеломлены дерзкой сценой.

"Она пыталась накричать на пилота, пыталась привлечь его внимание и подпрыгнуть, это было странно", – прокомментировал Саймон.

"Люди были немного застигнуты врасплох и, казалось, не знали, что делать", — добавил другой свидетель Деннис Билич, снимавший инцидент на видео. "Мы думали, остановит ли ее кто-нибудь".

В результате, пилот заглушил двигатель, после чего федеральная полиция Австралии (AFP) задержала рассеянную путешественницу.

В результате неосторожной "пробежки по взлетно-посадочной полосе" женщины все рейсы были задержаны на 10 минут.

Напомним, полисмена приняли за стриптизера, когда он пришел разогнать вечеринку. Такое поведение засмущало копа.

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Дата публикации
Просмотры
7337
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