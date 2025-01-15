Женщина прошла 112 метров под водой на одном дыхании – фото

Австралийская фридайверка совершила 112-метровую прогулку по дну бассейна, чтобы побить мировой рекорд самой длинной подводной прогулки на одном дыхании (женщина).

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

35-летняя Эмбер Бурк, занимающаяся фридайвингом более 10 лет, провела недели тренировок в бассейне и вне его.

"Я хотела сделать это ради собственного чувства достижения – это всегда было моей мечтой – получить титул Книги рекордов Гиннеса, а также для того, чтобы собрать деньги для Австралийского общества по охране морской флоры и фауны", — рассказала Бурк в интервью.

Эмбер Бурк / Фото: Guinness World Records

Техника подводного плавания Бурк заключается в том, что она сгибает бедра так, чтобы ее туловище находилось под углом 90 градусов, в положении, похожем на плавание, в то время как ноги стоят на дне бассейна.

Ее прогулка была эквивалентна высоте примерно 22 двухэтажных автобусов, поставленных друг на друга.

Эмбер Бурк / Фото: Guinness World Records

У Бурк уже есть 17 австралийских рекордов по фридайвингу и один мировой рекорд по плаванию под водой, установленный Международной ассоциацией по развитию апноэ.

Напомним, дизайнер создала самую большую в мире сандалию. На изготовление женщина потратила 72 часа.

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