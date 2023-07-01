Женщина прошла трендовый челедж по похудению и показала, как изменилась за 75 дней - видео

Американка присоединилась к трендовому в TikTok челленджу по похудению.

Сидни Стэплтон завершила испытание 75 hard, где она последовательно тренировалась в течение 75 дней подряд. План был впервые написан еще в 2019 году предпринимателем и влиятельным лицом Энди Фризеллой.

В течение 75 дней участник должен выполнить две 45-минутные тренировки – одна на улице – вместе с выпиванием 4,5 л воды в день, соблюдением диеты, чтением 10 страниц книги и фотографированием прогресса.

Сидни придерживалась этого плана и показала результат.

#75hardchallenge #gymtok #lwbbwtx #workout #weightloss #transformation #weightlosstransformation #weightlosscheck #thisisyoursign ♬ @scstapletonnn One year since I started 75 Hard and it completely change my life, если вы будете готовы к start, this is your sign !!!!! #75hard

В начале видео девушка предстала в черном спортивном лифчике и шортах, чтобы продемонстрировать свою более полную и менее подтянутую фигуру. Она отслеживала свой прогресс по мере того, как проходили дни, когда она правильно питалась и тренировалась. К 75-му дню она полностью изменила свое тело.

Ошеломленные результатами Сидни юзеры написали в комментарии, чтобы похвалить ее, а некоторые даже были вдохновлены, чтобы попробовать себя в этом челендже.

Напомним, мужчина с весом 383 кило похудел на 272 кг. Он ошеломил своей трансформацией.

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