Женщина прошлась по городу абсолютно голая в 40-градусную жару и озадачила прохожих – фото

Говорят, что это была не местная жительница, а туристка.

В колумбийском портовом городе Картахена очевидцы сняли на видео полностью обнаженную молодую женщину.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Она шла по улице в кроссовках, шляпе и солнцезащитных очках в районе Марбельи.

Когда женщина привлекла внимание группы мотоциклистов, она, как сообщается, закрыла лицо и попыталась не обращать на них внимания.

Голая женщина в Колумбии / Фото: dailystar.co.uk

Местные СМИ утверждают, что ей было от 25 до 30 лет, и что она была туристкой в городе. Непонятно, почему она решила раздеться, но, возможно, она так поступила из-за 40-градусной жары.

Столичная полиция Картахены пока что не отреагировала на инцидент.

Один местный житель прокомментировал: "Неужели никто не мог дать ей что-нибудь, чтобы прикрыться или заплатить за такси? Какое печальное общество, которое просто снимает видео и веселится".

Другие считали, что она была влиятельным лицом, совершающим прогулку обнаженной ради популярности в Сети.

Напомним, в Ровно полностью голый мужчина убегал от полиции. Он разбил билборд и забежал в ресторан по овощи.

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