Женщина просматривала снимки в телефоне мужа и случайно узнала ужасную тайну (фото)

Женщина поделилась моментом, когда ее "идеальная" жизнь оборвалась, когда она случайно узнала неприятную тайну.

Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя Шарлотта впервые встретила своего мужа Роба, когда ей было всего 18 лет. Пара поженилась через два года.

Она утверждала, что Роб был "лучшим" и финансово поддерживал ее, пока она искала себя в карьере. Но все изменилось, когда Шарлотта невинно взяла телефон Роба, чтобы посмотреть фотографии с вечеринки по случаю дня рождения их племянницы.

Шарлотта сразу почувствовала, что что-то не так, когда поняла, что телефон находится в режиме полета и почувствовала, как ее сердце забилось быстрее.

Тогда женщина выключила режим и увидела поток сообщений.

Она рассказала, что в первой SMS говорилось: "Милый, ты уже дома?". А за ним следовало: "Напиши мне, когда сможешь".

Скриншот SMS / Фото: Daily Mail

Этот номер был подписан мужским именем. Впрочем, Шарлотта проверила и поняла, что он принадлежит ее подруге Кэрол.

"Той же ночью я рассказала ему, и он начал извиняться и плакать. Он признался, что это продолжалось пять месяцев. Это началось сразу после того, как Кэрол развелась, но муж бросил ее только потому, что у нее был роман с другим мужчиной. Роб и Кэрол работают вместе и начали сближаться после развода. Он сказал, что прекратит с ней все общение и устроится на новую работу, если я дам ему второй шанс", — вспомнила женщина.

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Шарлотта поделилась, что она разрывалась и не знала, как двигаться дальше:

"Я потеряла к нему доверие, и часть меня хочет развода, но другая часть действительно любит его, и я так благодарна ему за поддержку меня много лет назад".

Она рассказала, что после конфронтации Роб стал идеальным джентльменом и начал рано приходить домой с цветами и шоколадом.

"Должна ли я простить его и продлить брак? Можно ли вернуть это доверие? Я видела, как многие браки восстанавливаются после измены, и что это можно сделать с помощью семейной терапии, но я не уверена", — поделилась она.

Многие убеждали ее уйти от мужа после его мерзкой измены:

Он изменял с ней, он знал ее послужной список. От этого нет пути назад. Не поддавайтесь любовным бомбардировкам и чувством вины

Сейчас он дарит тебе шоколад и цветы, чтобы вернуть тебя, ты можешь купить их сама. Не забывай те месяцы, когда он обращался с этой любовницей по-особому, хотя мог бы посвятить тебе свое время, энергию и усилия

Но некоторые увидели другую сторону истории:

Каждый, если он действительно извиняется и демонстрирует признаки понимания уровня вреда, причиненного жене, заслуживает второго шанса. Если вы сможете преодолеть это и простить его, я полностью на вашей стороне

Неверность — одна из самых плохих вещей, но ее можно преодолеть. И если они действительно счастливы друг с другом, а он поддерживает и мил, я не вижу проблемы

Напомним, девушка нашла в телефоне бойфренда унизительные SMS о себе. Она показала, что он писал друзьям.

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