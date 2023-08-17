Женщина простила мужа-изменщика и объяснила, почему это лучшее решение в ее жизни - фото

Он предал ее с коллегой по работе и хотел уйти к ней.

Женщина, муж-предатель которой пытался бросить ее ради коллеги, заявила, что прощение его стало "лучшим решением в ее жизни".

Об этом пишет dailystar.co.uk.

29-летняя Элис Лэйси и 33-летний Доминик поженились в 2018 году, и у пары из Техаса шестеро детей. Но их брак начал разрушаться, когда Элис заподозрила, что Доминик ей изменяет.

"Я знала, что что-то не так, когда однажды ночью он случайно сказал, как мужчине трудно оставаться только с одной женщиной и что женщины никогда этого не поймут. Я знала, что он скрывает роман", — сказала она. "Позже на той неделе мы занимались любовью, и в ту ночь я плакала, пока не заснула".

Элис и Доминик Лесли / Фото: dailystar.co.uk

В октябре в 2022 году Элис наконец выбила из избранника признания в неверности и он сказал, что влюбился в коллегу.

"После того, как он сказал, что она его родственная душа, я спросила, предпочитает ли он ее, чем наших детей. И он ответил: "Да, я люблю ее". В этот момент мое сердце оторвалось от разговора", — вспомнила Элис.

Но, переехав к матери, Доминик написал жене, что совершил ошибку. Элис добавила: "Я была так сбита с толку, и мне нужно было все обдумать, но потом он появился у входной двери нашего дома. Он показал мне сообщение другой женщине о том, что он прекратил их роман, встал на колени и заплакал — он сказал, что сделать это с нашим браком было самым большим сожалением в его жизни".

Элис и Доминик Лесли / Фото: dailystar.co.uk

Несмотря на то, что ее семья назвала ее "сумасшедшей" после "отвращения" к действиям Доминика, Элис решила простить его, и теперь пара ждет еще одного ребенка.

Она говорит, что Доминик, уволившийся из своей старой работы в мае в 2023 году, постоянно успокаивает ее и позволяет ей читать свои текстовые сообщения.

"Мне кажется, что теперь наши отношения стали более открытыми, мы можем быть честнее друг с другом", — сказала она.

Элис и Доминик Лесли / Фото: dailystar.co.uk

Со своей стороны Доминик утверждает, что ситуация научила его некоторым жизненным урокам: "В момент моей слабости моя жена показала мне силу, в самый неудобный момент моя жена проявила ко мне сочувствие, когда я упал, она помогла мне подняться".

Напомним, мужчина рассказал, как отомстил любовнику соседки за их громкий секс. Теперь он спокойно наслаждается сновидениями.

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