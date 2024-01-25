Женщина простояла в ящике со льдом более трех часов – фото, видео

Жительница Польши Катажина Якубовска простояла в ящике со льдом более трех часов и стала первой женщиной, выдержавшей окончательное испытание на холодостойкость.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

48-летняя спортсменка установила мировой рекорд по продолжительности контакта всего тела со льдом (женщины) с потрясающим временем – 3 часа 6 минут 45 секунд.

Мужской рекорд ранее принадлежал Виму Хофу со временем час и 53 минуты, а нынешний рекорд — 3 часа 11 минут 27 секунд — установлен Кшиштофом Гаевским (Польша).

Катажина, работающая дизайнером, попыталась создать этот рекорд, чтобы проверить себя и побудить больше женщин участвовать в ледовых соревнованиях.

Катажина Якубовска / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я верю, что мы, женщины, имеем огромную силу", — сказала она. "Я хотела показать, что если мы чего-то хотим, мы можем это сделать".

Прежде чем попытаться установить рекорд, Катажина прошла множество медицинских тестов, чтобы убедиться, что это не повлияет негативно на ее здоровье. Она подготовилась к этому испытанию, совершив три тренировочных попытки, во время которых следила за колебаниями температуры своего тела. Другие приготовления содержали такие процедуры, как гипербарическая кислородная терапия и массаж, а также самовнушение, чтобы привести себя к позитивному настроению.

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Катажина говорит, что при попытке установить рекорд она не испытывала никаких болей или дискомфорта. Более того, она вообще почти не чувствовала холода: "Холод для меня не помеха, я могу найти в нем тепло. Я могу контролировать то, в чем нахожусь, и моя голова знает, когда ей нужно послать сигнал, чтобы дрожать сильнее и поддерживать температуру. Самый трудный момент был, когда я увидела, что публика напугана. Раньше я просила объяснить зрителям, почему у меня дрожит тело, ведь не все это понимают и это нормальный процесс".

В течение всей попытки установить рекорд температуру ее тела и состояние сознания регулярно контролировали, чтобы убедиться, что она готова продолжать.

Теперь Катажина планирует установить больше мировых рекордов, связанных со льдом, и доказать, что женщины могут выступать на таком же или даже высшем уровне, чем мужчины.

Катажина Якубовска / Фото: guinnessworldrecords.com

"Я обычная женщина, которая мечтала стать обладательницей титула Книги рекордов Гиннеса и хотела открыть путь другим", — сказала она. "Я испытываю удовольствие от того, что, несмотря на различные препятствия, во мне есть такая сила. Я желаю всем смелости не бояться мечтать и воплощать эти мечты в реальность!".

Напомним, женщина отрастила на руке самые длинные в мире волосы. Известно, какая их длина.

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