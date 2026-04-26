Женщина провалилась в туалет в заповеднике и три часа провела в выгребной яме

В Австралии женщина оказалась по пояс в выгребной яме после того, как под ней внезапно провалился пол придорожного туалета. В ловушке она провела около трех часов.

Как пишет Mirror, событие произошло в отдаленной природной зоне — заповеднике Henbury Meteorites Conservation Reserve, расположенном на северной территории страны.

Женщина вместе с мужем и двумя детьми возвращалась от родственников и остановилась воспользоваться туалетом, когда конструкция, вероятно, ослабленная ржавчиной, не выдержала и обрушилась.

В результате она упала в выгребную яму, заполненную человеческими отходами. Из-за отсутствия мобильной связи семья не смогла сразу вызвать помощь - мужчине пришлось ехать в ближайший населенный пункт.

По словам очевидцев, он вернулся вместе с мастером. Они использовали веревку и автомобиль, чтобы вытащить женщину. Сам процесс спасения длился около 45 минут. Все это время она находилась среди фекалий, мочи и использованных подгузников.

После инцидента пострадавшую доставили в больницу. К счастью, серьезных травм у нее не было.

Часть территории заповедника огородили, а обстоятельства аварии расследуют соответствующие службы. В частности, государственный орган NT WorkSafe открыл отдельное производство по «опасному инциденту», связанному с обвалом сооружения.

Как отметили в ведомстве, сообщение о происшествии поступило от управляющей территорией организации и классифицируется как инцидент, представляющий угрозу безопасности.

История повлекла за собой волну возмущения среди местных жителей. В блоге Action for Alice иронически заметили, что такие случаи «точно не попадут в туристические брошюры», добавив, что кто-то должен понести ответственность.

Общественные организации также подвергли критике состояние инфраструктуры в отдаленных регионах, назвав инцидент показательным примером ее упадка.

