Женщина проверила в магазине булочку на твердость и не купила товар: ее арестовали

Японка была наказана, несмотря на то, что выпечка была в упаковке.

Женщину в Японии арестовали за то, что она раздавила булочку в магазине и ушла, не купив ее.

Об этом сообщает BBC.

Власти южного города Фукуока подтвердили, что 40-летняя женщина была арестована за "преступное повреждение".

По словам полиции, женщина, назвавшаяся безработной, утверждала, что "только проверила твердость булочки, слегка надавив на нее рукой".

Женщина якобы потрогала пакет с четырьмя черными булочками с кунжутом и сливочным сыром. Хотя обертка пакета была в целости, полиция заявила, что одна из булочек была повреждена после того, как она нажала на нее большим пальцем правой руки, и весь пакет не удалось продать.

Полиция сообщила, что владелец магазина утверждал, что видел, как женщина несколько раз в прошлом мяла булочки.

По словам правоохранителей, когда женщина выходила из магазина, владелец заметил, что булочка была повреждена и попросил ее заплатить за товар. Пакет булочек стоил около 180 иен (1,20 доллара США). Она якобы отказалась. Пройдя за ней километр, менеджер задержал женщину. На место происшествия вызвали полицию, которая ее арестовала.

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