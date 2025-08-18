Женщина прожила в аэропорту неделю: что ее удивило больше всего

Женщина прожила в аэропорту целую неделю: что ее удивило больше всего / © dailymail.co.uk

32-летняя австралийка Мэдди Макрей превратила обычную авиапересадку в настоящий недельный эксперимент. Она прожила в аэропорту Чанги в Сингапуре целых семь дней и поделилась своим доказывающим опытом: аэропорты могут быть не только местом ожидания, но и полноценным пунктом назначения.

Об этом пишет Daily Mail.

Аэропорт как развлекательный комплекс

Медди поселилась в отеле Crowne Plaza, расположенном прямо внутри Терминала 3. Ее дни были насыщены исследованием инфраструктуры, выходящей далеко за пределы обычного аэропорта. Например, в комплексе Jewel она наслаждалась 40-метровым водопадом «Дождливый вихрь HSBC», поражающим своими масштабами.

У женщины также был доступ к роскошному бассейну с пальмами. Кроме того, она находила время для коктейлей, интерактивных игр и даже посетила выставку орхидей.

Бесплатные экскурсии и «социальный эксперимент»

Одним из величайших открытий для Мэдди стали бесплатные экскурсии для пассажиров с длительной пересадкой. Женщина воспользовалась этой возможностью и посетила знаменитые достопримечательности Сингапура.

«Вы можете быть в аэропорту, иметь длительную пересадку и принять участие в этой бесплатной экскурсии», — удивленно отметила она.

В течение недели Медди тратила около 50 долларов в день. Самым необычным опытом для нее стало чувство, что в аэропорту «время не существует». По ее словам, это «социальный эксперимент», где коктейль в 7 утра вполне приемлем, а границы между днем и ночью размываются.

