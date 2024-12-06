Женщина прыгнула в ледяную воду, чтобы спасти водителя авто, упавшего в реку с высоты 4 м — фото

Женщину, которой удалось остаться живой, спасли после того, как ее автомобиль упал с высоты 4 метров в ледяную реку.

Об этом пишет NTK.

Водительницу спасла героиня-прохожая после того, как ее автомобиль съехал с дороги.

Смелая свидетельница прыгнула в реку, чтобы помочь до прибытия экстренных служб. Пострадавшую удалось извлечь живой из реки Тави в городе Тависток, Великобритания. Это произошло около 15:00 во вторник, 3 декабря.

Экипажи использовали лестницу и спасательное оборудование, чтобы вытащить женщину из машины. Затем они применили лебедки и ремни, чтобы зафиксировать автомобиль.

Авто упало в реку с высоты 4 метров / Фото: Jam Press

Женщина была обследована перед тем, как ее доставили в больницу.

Представитель пожарно-спасательной службы графства Девон и Сомерсет сообщил: "Два экипажа из Тавистока при поддержке Элвертона, Бере Алстона и специализированной спасательной команды из Кэмелс Хед объединились во вторник, чтобы спасти пострадавшую из реки Тави. Пострадавшая и ее автомобиль перелетели через берег и упали. Особая благодарность женщине, которая прыгнула в реку, чтобы помочь. В условиях быстрого течения и достаточно глубокой воды она рисковала своей жизнью, чтобы помочь другим".

Авто упало в реку с высоты 4 метров / Фото: Jam Press

Напомним, мужчина бросился на белого медведя, чтобы спасти жену. Медведь нанес ему серьезные травмы.

Читайте также: