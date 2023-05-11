Женщина-психолог влюбилась в коллегу и ее жену – теперь они втроем живут счастливой семейной жизнью

Женщина призналась, что сначала была напуганна, когда услышала об этом от коллеги.

Доктор Николь Лепера, клинический психолог из Филадельфии, рассказала, что ее коллега Дженна Уикленд призналась, что испытывает романтические чувства к ней и ее жене Лолли. Теперь они втроем живут счастливой семейной жизнью.

Об этом пишет dailystar.

Николь призналась, что сначала была напуганна, когда Дженна впервые призналась, что чувствует влюбленность в нее и ее жену.

" Дженна посадила нас обоих, в разные моменты времени, и сказала, что испытывает романтические чувства к нам обоим", – рассказала она.

Недавно Дженна поделилась снимком себя и Лолли в Лондоне и рассказала людям, как они довольны жизнью втроем.

В августе они подтвердили свои отношения постом в Instagram: "Я нахожусь в троице. Преданные отношения трех человек. Это расширило меня духовно, эмоционально и умственно. Это было страшно. Но сейчас с полна радости. Полна слез. Полна смеха. Полна столько унизительных знаний о себе и о том, что такое быть в настоящих отношениях".

Джена рассказала, что значительная часть ее работы сосредоточена на том, чтобы помочь людям исцелить свое внутреннее я и научиться понимать, почему эмоциональная близость так важна в жизни.

Напомним, в Великобритании родился первый ребенок с тремя ДНК.

Читайте также: