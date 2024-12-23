Женщина пыталась превратить кипяток в лед во время популярного трюка: это закончилось трагически (фото)

Она увидела в Интернете то, что должно было быть веселым трюком, и решила попробовать его на себе.

Женщина получила ожоги второй степени после выполнения трюка, в котором она пыталась превратить кипяток в лед.

Об этом пишет NTK.

В видео, появившемся в Сети, видно, как Цзян Ну стоит на улице и держит большой чайник с кипятком. Девушка подбрасывает его в воздух, надеясь, что частицы кипятка немедленно превратятся в лед. К сожалению, трюк пошел не так, как планировалось, и Цзян в результате получила брызги воды на кожу.

Несмотря на то, что она закручивала воду в полукруглом направлении, как и предполагалось, она обругала себя за это. Видно, как она падает на землю от боли и шока, получив ожоги второй степени на коже.

Цзян Ну / Фото: скриншот с видео

Ее парень, который в это время снимал ее на камеру, бросился на помощь. К счастью, Цзян работает в медицинской сфере, поэтому она знала, как справиться с ситуацией. Она быстро приложила холодный компресс, который держался почти два часа, но наконец обратилась в больницу, где ей нанесли крем от ожогов.

Цзян Ну / Фото: скриншот с видео

Тем не менее, Цзян все же попыталась повторить трюк на следующий день. На этот раз она накрыла голову капюшоном от куртки-пуховика, чтобы быть защищенной. Хотя погода была -20 градусов, трюк все равно не удался, однако в этот раз она не пострадала.

Напомним, 78-летний дедушка чудом выжил после того, как попал под поезд, когда переходил железнодорожный путь. Мужчина объяснил, как это произошло.

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