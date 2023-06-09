Женщина работала с "очаровательными" убийцами и рассказала, почему это разрушило ее личную жизнь

Социальная работница, проводившая 15 лет оценку психического здоровья в тюрьме строгого режима, говорит, что заключенные мешали ей строить личную жизнь.

Об этом пишет nypost.com.

Кендра Капальбо, которой сейчас 46 лет, работала в исправительном учреждении для взрослых Род-Айленда, где ее общение с хладнокровными преступниками заставило ее осознать, насколько обманчивыми могут быть некоторые мужчины.

"Многие заключенные были чрезвычайно очаровательными. Я могла себе представить, как женщины влюблялись в них… Но узнав о подробностях их преступлений, особенно при участии женщин и детей, и обосновании, которое многие из них использовали для оправдания своего поведения, мне было тяжело доверять", — поделилась она.

Кендра Капальбо / Фото: nypost.com

Капальбо утверждала, что она годами не ходила на свидание из-за недоверия к мужчинам. Социальная работница говорит, что когда она решилась встретиться с мужчиной, это было ужасное свидание.

"Я думаю, что исходящая от меня энергия была токсичной и отталкивала потенциальных партнеров. Услышав, как заключенные говорили и смотрели на женщин, я стала очень мнительной и грубой", — добавила она.

Однако к концу 30-летия она набралась смелости, чтобы уволиться из тюрьмы, чтобы начать работать семейным терапевтом.

В 30 лет женщина уволилась / Фото: nypost.com

Сначала казалось ироничным, что Кендра работала с парами, учитывая тот факт, что она была одинокой и не встречалась с кем-либо, но смена карьеры привела к радикальной личной трансформации.

Надеясь, что еще не поздно найти спутника жизни, женщина записалась на онлайн-знакомства в 2016 году, когда ей исполнилось 40 лет.

Вскоре она связалась с мужчиной по имени Джеймс, который был старше нее на четыре года, с которым ей удалось построить отношения.

Кендра с любимым / Фото: nypost.com

"Я думаю, что моя бдительность все еще была начеку, но он видел сквозь нее и был терпелив со мной. Джеймс также был невероятно откровенным, некоторые могут сказать, что даже слишком на нашем первом свидании. У него не было "игры", поэтому я никогда не думала, что меня обманывают", – вспомнила она.

Пара поженилась / Фото: nypost.com

Пара поженилась, и теперь Кендра глубоко влюблена, а травма ее времени с серийными убийцами позади.

Напомним, в Китае женщина привела на первое свидание 23 своих родственников. Экстравагантный романтический ужин закончился судом.

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