Женщина ради экономии на 5 лет отказалась от отопления и обогревателей: как она греется зимой

Британка рассказала, что 5 лет назад решила отказаться от отопления и обогревателей, чтобы сэкономить на счетах.

Такой отказ от комфорта помог Клер де Лес сэкономить немалую сумму. Она поделилась в своем TikTok лайфхаками, как согреться в холодное время года.

Ее главный совет – запастись одеялами для спальни, а также для мест общего пользования в доме.

"Если вы думаете, что у вас достаточно одеял, нет, нет, пойдите и купите еще", — посоветовала она.

Тем, кто хочет начать свой путь без отопления с правильной ноги, также следует купить больше носков. "Любые носки подойдут. Но, если возможно, купите шерстяные носки прямо сейчас", — посоветовала она.

Де Лис сказала, что некоторые из ее шерстяных носков прослужили семь лет.

Клер де Лес / Фото: скриншот с видео

Она также посоветовала людям приобрести две или три пары перчаток без пальцев, потому что ежедневное ношение приведет к появлению дыр.

Также британка поделилась, что свечи – "в идеале бездымные" – являются отличным способом природного обогрева дома.

"Когда нет возможности включить отопление, просто удивительно, какую роль играют эти мелочи. Свечи – действительно хороший способ очень быстро согреть, особенно небольшие участки".

Еще один совет взять с собой по две грелки на человека.

"Таким образом, вы можете иметь одну для груди и одну для ног", – пояснила она. "Если вы хотите по-настоящему чувствовать себя комфортно, вам действительно нужно убедиться, что у вас их две, потому что когда ваши ноги мерзнут, это ужасно. А когда стынет грудь, вы болеете", — продолжила она.

Девушка рассказала о лайфхаках, как согреться зимой / Фото: скриншот с видео

Также Клер советует подумать о том, чтобы добавить несколько слоев одежды, например, шарфы и большие флисовые вещи. Те, кто не может позволить себе купить шарфы, могут разрезать несколько старых леггинсов, отметил де Лис.

Ее подписчики поблагодарили ее за предложения и добавили свои собственные.

Люди недооценивают силу штор

Хлопковые перчатки, обычно надеваемые для нанесения лосьона и т. д., прекрасно подходят для ношения как дополнительный слой.

Впрочем, эксперты не советуют полностью отказываться от отопления дома.

"Мы все ищем способы сэкономить на счетах за отопление, но если отказаться от отопления домов, может увеличиться риск образования конденсата. Приготовление пищи, стирка и дыхание повышают влажность воздуха, которая может конденсироваться на холодных поверхностях, в частности стенах. Это может привести к появлению сырости, которая может повредить конструкцию вашего дома или повлечь за собой появление плесени", — сказала Джоанна О'Лоан. "Поэтому в холодные месяцы рекомендуется чаще включать отопление, чтобы стены оставались теплыми и предотвращали образование конденсата".

Напомним, семья отказалась от туалетной бумаги ради экономии. Женщина рассказала, на что его заменила и сколько денег сэкономила за год.

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