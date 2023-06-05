Женщина ради секса с другой женщиной притворилась мужчиной: как ее разоблачили и чем все закончилось

Женщину судят, потому что ее партнерша дала согласие на секс другому лицу.

В Великобритании судят 21-летнюю Джорджию Билхэм, которая притворялась мужчиной, чтобы заняться сексом с 19-летней девушкой. Ее обвиняют в 17 сексуальных преступлениях.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Джорджия Билхем обвиняется в том, что она использовала псевдоним "Джордж Парри", который, как она утверждала, был членом банды, чтобы втянуть 19-летнюю девушку в фальшивые отношения. Биллхем судят по обвинению в 17 сексуальных преступлениях, включая сексуальное насилие и насилие с проникновением.

Сначала пара обменивалась сообщениями в Интернете, и наконец они встретились. Их отношения стали сексуальными, и все это время, как утверждается, потерпевшая считала, что Джордж был мальчиком.

Джорджия, притворявшаяся Джорджом, ради секса. / Фото: mirror.co.uk

Теперь обвинение утверждает, что потерпевшая давала согласие на секс с Джорджем, а не с Джорджией. И именно поэтому судят подозреваемую.

Британка обвиняется в том, что она придумала персонажа "Джордж Парри", якобы из Бирмингема, который был связан с албанскими преступными группировками, чтобы "установить связь" с предполагаемой жертвой.

До мая 2021 года пара проводила много времени вместе, и Джордж заезжал за женщиной на своем автомобиле. Потерпевшая была "практически слепой" без очков, которые Джордж снимал, когда они были вместе, поэтому большую часть времени она не могла его четко видеть.

Прокуроры на суде заявили, что пара продолжала встречаться, но женщина "разочаровалась" из-за того, что Джордж не хотел, чтобы к нему прикасались в интимном плане, и часто "находил отговорки".

Впоследствии мать потерпевшей встретилась с ее "парнем". Она заподозрила, что любовник ее дочери выдает себя за другого. Тогда женщину и разоблачили. Она извинилась перед "любимой" за обман.

Билхэм отрицает все 17 обвинений и судебный процесс продолжается.

Напомним, что это не первый случай. В Британии также судят 40-летнюю Блейд Сильвано, притворившуюся мужчиной ради секса с другой женщиной.

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