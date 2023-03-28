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Женщина ради сходства с "Барби" сделала себе "дизайнерское влагалище": как она выглядит

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2152
Время на прочтение
2 мин
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Женщина ради сходства с "Барби" сделала себе "дизайнерское влагалище": как она выглядит

Фото: The Daily Star

Женщина тратит большие средства, чтобы походить на известную куклу.

30-летняя Хлоя Хан из Великобритании потратила более 1 млн фунтов стерлингов ради сходства с куклой "Барби". Для этого она даже сделала болезненную операцию на своем половом органе.

Об этом пишет Daily Star.

Женщина рассказала, что она потратила более 1 млн фунтов стерлингов на изменение своего облика, чтобы выглядеть "идеально". Для этого она даже сделала операцию в своем половом органе. Женщина отмечает, что из-за этого ей было очень больно.

"Я сделала дизайнерское влагалище изнутри и извне, извне — просто чтобы привести ее в порядок, и я попросила сделать ее похожей на пластиковую "Барби", чтобы она выглядела идеально. Изнутри — это процедура подтяжки, после которой вы должны быть идеальными внизу. Но я помню, как проснулась от сильной боли. Они запихивают что-то внутрь тебя, а потом вытаскивают, я чувствовала, что моя душа покидает мое тело, честно говоря, это было так больно», – вспоминает Хлоя.

© The Daily Star
Фото: The Daily Star

Женщина говорит, что она потратила много денег на пластические операции, но некоторые приходилось перерабатывать. Так случилось с имплантатами ягодиц, которые по ее мнению были неидеальными. Она порекомендовала другим девушкам этого не делать и лучше воспользоваться филлерами.

Напомним, скандальная певица голышом прыгнула к фанатам и избила микрофоном мужчину.

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Дата публикации
Просмотры
2152
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