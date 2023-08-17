Женщина расплакалась, когда увидела счет за ужин в честь 50-летия брака - фото

Пара, празднующая 50-летие со дня свадьбы, была ошеломлена, когда увидела счет после ужина.

Об этом пишет liverpoolecho.co.uk.

Пол и Доун Молинью из Саутпорта, Великобритания, встретились, когда им было всего 14 и 16 лет на свидании вслепую. Их годовщина выпадает на конец месяца, 29 августа, но поскольку на это время запланирована большая вечеринка, пара решила отпраздновать сперва вдвоем ужином в ресторане.

Свадьба Пола и Доун / Фото: liverpoolecho.co

Пол и Доун Молинью / Фото: liverpoolecho.co

Когда они прибыли, их встретил официант Джеймс Дэвис. Супруги рассказали работнику об их годовщине, как они познакомились, а также о неизлечимой стадии рака, которую Полу диагностировали в январе.

Позже, когда они пришли оплатить свой счет, пара была шокирована, когда обнаружила, что еда была оплачена рестораном. Работники также оставили записку, где пожелали им "счастливой годовщины".

68-летний Пол, занимающийся аквариумами, рассказал: "Когда он положил счет, мы открыли его, и там было написано: "С годовщиной, счет за нами". Это был счет на 80 фунтов стерлингов (100 долларов США – ред.) Я увидел выражение лица моей жены через стол и подумал, что они ошиблись. Она расплакалась. Мы были ошеломлены. Мы должны были пойти и найти парня. Мы спросили, пошутили ли они".

Счет за ужин / Фото: liverpoolecho.co

Когда они поговорили с Джеймсом, который, как они узнали позже, был заместителем генерального директора ресторана всего около шести недель, он сказал им, что был тронут их историей и борьбой Пола за здоровье.

Пара имеет троих взрослых детей, и они планируют устроить грандиозную вечеринку по случаю годовщины в конце месяца, чтобы жить полной жизнью в оставшиеся месяцы Пола.

Пол и Доун Молинью / Фото: liverpoolecho.co

"Я могу честно сказать, что за эти 50 лет количество раз, когда мы поссорились, я могу сосчитать на пальцах одной руки. Это сложно с диагнозом, но мы смеемся над этим. Мы намерены жить полной жизнью, и у нас есть планы на большую юбилейную вечеринку в Саутпорте. Люди будут приезжать со всего мира. К счастью, я достаточно хорошо перенес химиотерапию. У многих людей возникают тяжелые побочные эффекты", — добавил Пол.

Напомним, женщина пришла на свидание совершенно голая, но ее избранник этого не заметил. Она объяснила, в чем подвох.

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